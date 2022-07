Shaq Moore, con el Mundial de Catar 2022 en la cabeza

El lateral del CD Tenerife Shaq Moore tiene el sueño de jugar con la selección de Estados Unidos el Mundial de Catar 2022. Sería su primera participación en una cita de esta naturaleza. Para ello necesita ser protagonista en el primer tramo de la próxima temporada, para convencer al seleccionador Gregg Berhalter. El torneo está fijado entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre. Su protagonismo en el equipo tinerfeñista la campaña pasada no fue el que esperaba. Un total de 27 partidos. El defensa está en la agenda de varios equipos y una posible salida podría darse a lo largo del verano.

Muy seguido.

Pese a no ser titular indiscutible para Luis Miguel Ramis, Shaq Moore tiene pretendientes. No hay oferta en firme desde ninguno en la mesa del director deportivo Juan Carlos Cordero pero si interés. El Montpellier francés ha preguntado por la cantidad por la que estaría dispuesto el club tinerfeño a negociar. De momento no hay prisas en las oficinas del Heliodoro Rodríguez López.

A la sombra de Mellot.

No empezó el americano al mismo ritmo que el resto de compañeros la pretemporada y lo arrastró todo el curso. En su posición llegó el francés Jérémy Mellot en el mercado de fichajes de verano 21/22. Un desconocido en la Isla que se ganó un lugar en el once titular. Jugó un total de cuarenta y tres encuentros, 16 más que Moore.

’Playoff’.

El fútbol da muchas vueltas y en las eliminatorias por el ascenso a Primera, el estadounidense volvió a la titularidad. Desde la derecha y Mellot ocupó entonces la izquierda. Hizo pleno, participando los 90 minutos de los cuatro partidos, dos contra la UD Las Palmas y dos contra el Girona FC. Demostró un gran nivel.

Cláusula.

En el CD Tenerife mantiene una posición tranquila ante el posible interés de otros equipos en Shaq Moore. Saben que es un jugador diferencial en Segunda división, con mercado tanto en España como en el extranjero. La cláusula del defensa lateral es de diez millones de euros. Sin embargo, Juan Carlos Cordero abre la puerta a negociar por un cantidad menor, siempre y cuando sea positiva para el club. Hasta ahora el paso del futbolista por el club tinerfeñista le ha servido para aumentar su valor de mercado. Antes de llegar estaba en 300.000 euros y a 29 de junio en 800.000, según el portal especializado transfermarkt.