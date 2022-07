El CD Tenerife ha decidido tomar una línea continuista tras no conseguir el ascenso a LaLiga Santander. Juan Carlos Cordero sigue como director deportivo y Luis Miguel Ramis al frente del banquillo. Ahora, en el mercado de fichajes de verano es tiempo para mejorar la plantilla. Un grupo, el tinerfeñista, que se mostró muy sólido defensivamente pero que echó de menos en momentos determinados tener en sus filas a uno de los goleadores de la categoría. No es algo nuevo. El equipo del Heliodoro Rodríguez López, desde que volvió al fútbol profesional en el año 2013, no cuenta con un ariete referencia. Tan solo uno superó la quincena de goles desde entonces: Ayoze Pérez. El curso pasado, Elady Zorrilla, con 11 dianas, fue el pichichi blanquiazul.

La delantera del CD Tenerife ha sido un carrusel de jugadores de los cuales ninguno ha echado raíces. Enric Gallego seguirá la próxima temporada. Sin embargo, su pareja en la punta de ataque, Mario González, no. El hecho de no ascender hace que su continuidad sea imposible en términos económicos. Luis Miguel Ramis lo lamenta ya que encontró en él un goleador y un acompañante perfecto como segundo punta. Mientras, se le busca salida a Apeh y a Jorge Padilla. El futuro de Ethyan es una incógnita a día de hoy.

Amath y Elady.

No tener un delantero entre los máximos goleadores no es sinónimo de no conseguir el objetivo del ascenso. Es más, en las dos ocasiones que el equipo blanquiazul estuvo cerca de materializarlo, no brilló un ariete en la zona alta de la clasificación del Pichichi. En la temporada 16/17, con José Luis Martí en el banquillo, el CD Tenerife se quedó a las puertas de subir de categoría al perder la eliminatoria final contra el Getafe CF. Esa campaña, el africano Amath fue el máximo realizador con 12 goles, muy lejos de los 23 de Joselu con el CD Lugo. Lo mismo ha ocurrido en la 21/22. Elady Zorrilla hizo un total de 11 goles mientras que el líder en este ranking fue Borja Bastón, del Real Oviedo, con 22 aciertos. Eso sí, los tres equipos que celebraron el ascenso, UD Almería, Real Valladolid y Girona FC tenían un cazagoles en sus filas. El primero a Umar Sadiq (18 goles), el segundo a Weissman (20 goles) y el tercero a Stuani (22 goles). Todos estos datos sin tener en cuenta los playoff.

Baja producción.

El CD Tenerife, en el inicio de la temporada, supo sumar efectivos a la causa del gol desde la segunda línea, pero con el paso de las jornadas la producción se vio afectada. Al final, el equipo hizo un total de 53 goles, el que menos de los seis clasificados para la fase final por el ascenso. Si Luis Miguel Ramis logra mantener la solidez defensiva, conseguir que uno de los refuerzos en la delantera tenga buena relación con el gol podría ser determinante para colocar al equipo en la zona alta.

Tan solo seis

La temporada más floja en este sentido fue la 18/19. José Naranjo y Malbasic fueron los máximos artilleros tinerfeñistas con tan solo seis tantos cada uno. Para hacernos una idea del pobre balance, fueron cuatro menos de los que consiguió Ayoze Pérez en la temporada de la vuelta a Segunda División. Ese curso, el CD Tenerife fue el cuarto equipo de la tabla con menos goles a favor. 40, por los 36 de la AD Alcorcón, los 30 del Nàstic y los 16 del Reus.

Cuatro Pichichis.

Nino fue el último Pichichi con la camiseta blanquiazul. En la temporada 08/09 hizo un total de 29 goles. Estuvo muy bien acompañado ya que junto a él Alejandro Alfaro hizo 20. Ese galardón en el CD Tenerife lo tienen tres futbolistas más. Juan Antonio Pizzi (31 goles) en el curso 95/96 en Primera División, José Antonio Tigre Barrios (15 goles) en la campaña 67-68, y Antonio Illán (19 goles), en la 75/76.

Dos tinerfeños.

En las últimas nueve temporadas dos de los máximos goleadores del club han sido canarios. El primero de ellos fue Ayoze Pérez, con 16 goles en la 13/14. En la 15/16 se destapó Nano Mesa con 14. En ese curso compartió delantera con dos futbolistas llamados a marcar diferencias en ataque, Pedro Martín y el Choco Lozano. El primero hizo tan solo uno y el segundo diez. El canterano Cristo González también estaba en la lista de arietes. Estas dos brillantes campañas les dio para salir del club. Ayoze rumbo al Newcastle, y Nano a la SD Eibar, dejando los dos una buena cantidad de millones en las arcas del representativo. Otro con fecha de nacimiento en las Islas también destaca en la tabla, Rubén Castro.

La segunda línea.

No solo es tarea de los delanteros hacer gol y la segunda línea será clave. Ahí destaca Sam Shashoua. Las molestias físicas que sufrió fueron un lastre la temporada pasada. Su capacidad para dejar atrás a rivales, asistir y encontrar el gol lo convierten, si las lesiones le respetan, en uno de las estrellas de la competición. Jugó un total de treinta y tres partidos e hizo seis goles, dos de ellos desde el punto de penalti. Deberán subir su prestación goleadora varios, como por ejemplo Álex Corredera, tan solo dos aciertos, los mismos que Álex Bermejo.