Cordero trabaja para hacer una decena de fichajes

El CD Tenerife se prepara para recibir al menos una decena de caras nuevas antes de que cierre el plazo para hacer fichajes. La remodelación se prevé casi tan profunda como la que hubo hace un año en el representativo, cuando el número de incorporaciones alcanzó justamente los diez. En todo caso, es seguro que habrá retoques en todas las líneas. Juan Carlos Cordero ya se encuentra trabajando sobre varios frentes, aunque de momento la prioridad ha sido acometer renovaciones y salidas. En cuanto a las primeras, se han oficializado las de Yéremy Socorro –se integra en el primer equipo blanquiazul– y las de los capitanes Carlos Ruiz y Aitor Sanz; y en lo que a desvinculaciones se refiere, las gestiones avanzan para conseguir la rescisión anticipada de la relación laboral de Alberto Jiménez. Tampoco cuentan Emmanuel Apeh, Joselu, Elliot ni dos jugadores con contrato, Rubén Díez y Míchel Herrero, a los que se les buscará una reubicación a lo largo del verano.

La portería.

En esta posición es imprescindible un fichaje para dar competencia a Juan Soriano, por quien no se oyen ofertas. El gran rendimiento ofrecido por el cancerbero andaluz fue una de las grandes noticias del curso pasado. Su titularidad está fuera de toda discusión; también parece claro que el ciclo de Dani Hernández en el representativo ha finalizado, y que el hispano venezolano será sustituido por otro arquero. La demarcación se completará con la presencia de Víctor Méndez en los entrenamientos y pretemporada del primer equipo. En el club hay plena confianza en este canterano de 22 años, y que ya el año pasado estuvo en el día a día con los mayores.

La retaguardia.

El Tenerife tendrá que fichar, como mínimo, tres laterales. Para el costado derecho es indiscutible Jeremy Mellot, la gran revelación de la temporada anterior; pero en cambio sí se atenderá el deseo de marcharse que ya verbalizó en la ventana invernal el estadounidense Shaq Moore. El americano quiere estar en el Mundial de Catar, y para ello es imprescindible que cuente con una mayor cuota de protagonismo. Podría dársela el Montpellier, que ya se ha puesto en contacto con Cordero, según ha avanzado RMC Sport. Eso sí, de momento no hay una oferta en firme. Por la izquierda, también son imprescindibles un par de refuerzos, por cuanto no seguirá Pomares. Según el director deportivo, es improbable que lo haga Álex Muñoz. En cuanto a Yeremy Socorro, su permanencia en el proyecto se evaluará a la conclusión del verano, pero no hay que descartar una cesión.

Los centrales.

José León es absolutamente intransferible, como así se le ha transmitido al futbolista y a su representante. A Carlos Ruiz se le ha renovado su contrato, vista la alta cuota de protagonismo que tuvo en el segmento final de la competición. Y también tienen contrato en vigor Nikola Sipcic y el polivalente Sergio González. Aún así, no hay que descartar algún fichaje para fortalecer esta posición, que parece de las más solventes en el plantel isleño.

Los pivotes.

A la renovación por un año del primer capitán, Aitor Sanz, se suma la continuidad de Alexandre Corredera, otro de los jugadores cuya permanencia en el proyecto no se negocia, ni se discute. El madrileño y el catalán están llamados a jugar juntos un buen número de partidos del nuevo curso, pero la lesión de Pablo Larrea (pendiente de definir si pasará por quirófano) y la presumible salida de Míchel Herrero obligan a hacer un par de contrataciones. En nómina figura el canterano Javi Alonso, que el curso pasado lo pasó en enfermería y, por tal motivo, lo cerró en blanco.

El ataque.

Es seguro que sale Mollejo, que a Rubén Díez se le busca salida, que Bermejo no ha renovado y que no lo hará Nahuel Leiva. Así que los costados son una parcela de perentoria necesidad de refuerzos. Entre los jugadores que siguen en plantilla están dos que ofrecieron altos índices de rendimiento en el ejercicio anterior, como Samuel Shashoua y Elady Zorrilla. Y arriba hace falta al menos un mediapunta y un delantero de nivel, de esos llamados a marcar las diferencias, para cubrir las vacantes que dejan la desvinculación de Andrés Martín y la de Mario González. Ambos estaban cedidos y su continuidad estaba supeditada a una sola condición: el ascenso.

La cantera.

Al Tenerife retorna Jorge Padilla, después de una experiencia no del todo satisfactoria en el Atlético Levante. Y hay una serie de futbolistas de mucho talento que parecen fijos en lista para comenzar la pretemporada a las órdenes de Ramis. Entre ellos figuran Teto y David Rodríguez, en los que existe un alto nivel de confianza; y lo mismo que un Ethyan ya más rodado con los mayores. Como quiera que la distancia entre el fútbol profesional y la competición donde militará el filial un año más (Tercera RFEF) parece casi abismal, lo probable es que estos futbolistas se marchen cedidos. Eso sí, después de completar buena parte del tramo estival en dinámica profesional.

La referencia del curso 21/22.

La reconstrucción del proyecto pasa por hacer tantos fichajes como el año anterior: un total de diez en la ventana veraniega. Entonces, llegaron mediante pago de traspaso Rubén Díez, proveniente del Castellón; y a coste cero Míchel Herrero, que había acabado contrato con el Real Valladolid; Enric Gallego, Juan Soriano, Jéremy Mellot, Alexandre Corredera, José León, Elady Zorrilla, Pablo Larrea, Sergio González y Víctor Mollejo. Éste último fue el único que llegó a préstamo; y en cuanto al cartagenero, lo hizo en propiedad, después de haber llegado al Tenerife cedido el año antes por parte del Cádiz. A estas incorporaciones se sumaron en invierno las de Andrés Martín y Mario González, en ambos casos con opción de compra obligatoria.