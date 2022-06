«En la final con el Girona, ningún futbolista dio su verdadero nivel»

Sigue Cordero y sigue Ramis, ¿qué le parece?

Son buenas noticias. Dan continuidad a todo lo que se ha hecho, a ver si al comienzo de la temporada próxima estamos todos con la misma ilusión y las mismas energías.

¿Qué cree que ocurrió el domingo para que el Girona se impusiera con tanta claridad en la final por el ascenso?

No fue el día más afortunado para el Tenerife. En general, en los 180 minutos contra el Girona no estuvimos tan bien como contra Las Palmas. Habría que analizar muy profundamente qué ocurrió y posiblemente no tengamos toda la información para poder extraer las conclusiones más acertadas. Pero toca asumir que fue así. Seguramente no fue la mejor versión del Tenerife y estuvimos lejos de ver al equipo en un nivel aceptable. ¿Qué es lo que yo rescato? Yo no he sentido bajón, sí desilusión porque toca volver a la casilla de salida. Lo tuvimos cerca, muy cerca, pero me quedo con la ambición que ha mostrado Ramis durante toda la temporada. Me parece bien que no hayamos tenido miedo a pronunciar la palabra ascenso.

¿Y cree que lo hará el Tenerife en la presentación de su proyecto futuro?

Nadie debe garantizar que lo vamos a conseguir, porque seguro en el fútbol no hay nada. Pero al menos que te prometan que van a pelearlo, que vamos a luchar... ¿Que luego no se consigue? Bueno, se les aplaudiría el intento, como hemos hecho esta semana, porque hemos estado ahí y hemos competido. Estamos en el camino para ser grandes otra vez. Hacía mucho tiempo que no vivíamos algo así en la Isla con respecto al CD Tenerife.

Vuelvo al partido. ¿Qué explicación futbolística le da al resultado final?

Sinceramente, creo que no tuvimos la mejor versión de casi ningún futbolista. Nadie dio su verdadero nivel, todos han tenido días mejores. Y no me voy muy lejos: creo que en la eliminatoria anterior, todos y cada uno de los componentes del plantel estuvieron con más energía, con más acierto. ¿Por qué? Pues quizá no haya explicación, o quizá sí. No sé si el ambiente pudo afectarles. Desde luego la final no es un partido como los demás; hay veces que el coco te da para sobreponerse y otras no. A lo mejor ahí puede estar una de las explicaciones, porque muchas veces este tipo de atmósferas te generan un plus de responsabilidad. Pero lo digo desde la más absoluta ignorancia; no tengo pruebas de que esto influyera negativamente. El mejor análisis será el que se haga con tiempo, y el que hagan los profesionales. Con total seguridad, quienes mejor pueden explicar las causas de la derrota son Ramis y Cordero, los que están en el club.

¿Qué opinión le merece el papel protagonista que ha tenido la afición durante esta temporada?

A todos los que estamos fuera, el rol que nos toca es ilusionarnos, demostrar que queremos ser de Primera División y volver al fútbol importante, al de élite.

¿Y a partir de ahora? Una vez renovado el contrato de Juan Carlos Cordero, ¿qué futuro le augura al proyecto deportivo del Tenerife?

Deben ir por el mismo sendero que iniciaron en verano. Cuando uno se pone a construir un edificio o a armar un proyecto, a lo largo de una primera etapa y en el momento de poner los cimientos van transcurriendo cosas. Pues en el fútbol es igual. Hay jugadores que te das cuenta que sí te valen, otros que no, detectas carencias... y en base a eso, pues evidentemente toca tomar decisiones.

¿Cómo cuáles?

Pues entiendo que hay que traer a un número importante de jugadores para dar un salto cualitativo y optar otra vez, de verdad, a estar con los mejores. Necesitas alternativas, refuerzos, futbolistas que vengan a sofocar algunas carencias que hayan podido darse, porque las ha habido. Ahora bien, lo primordial es dejar trabajar a los que saben. Y a los que ya te han demostrado que iban por la buena línea, esto es, Cordero y Ramis. Es así de sencillo.

¿No percibe que va a ser más difícil la temporada próxima que la ya finalizada? Lo digo por la coincidencia en Segunda de clubes muy potentes y también por las altas expectativas que va a haber en torno al Tenerife.

Genial. Todo lo que has enumerado, siendo verdad y siendo dificultades serias, son retos a asumir por parte de la institución. La historia y los episodios grandes de la vida centenaria del Tenerife se escriben contra grandes rivales. No quiero remontarme a los tiempos de la Copa de la UEFA, que también; sino también a otros ascensos más recientes, que se lograron igualmente frente a grandes presupuestos y grandes proyectos. Por supuesto que va a haber competencia, eso es una evidencia. Pero hay que asumir la exigencia. La Segunda División es una categoría que todos sabemos que es complicada; y va a haber tres equipos por encima del resto.

¿Se refiere a quiénes?

Incuestionablemente a los que han bajado de Primera División. Por presupuesto, tengo la impresión de que Levante, Granada y Alavés van a estar un punto por encima del resto. Pero eso pasa siempre por los fondos que reciben. El Tenerife tiene el desafío de competir como lo ha hecho este año, con un mérito indiscutible, el de haber estado la temporada completa en puestos de privilegio. Eso no es nada fácil. Ha estado todo el campeonato en plazas de promoción, apenas sin altibajos y sin dar nunca la sensación de que podía descolgarse. Todos los rendimientos son mejorables, pero el del Tenerife ha sido notable.

¿Qué mensaje transmitiría a la afición?

Que las dificultades hay que transformarlas en retos. Y a más complicaciones, más apasionante es lo que viene por delante.