El club aboga por la continuidad y otorga un año más a Mazinho

Mazinho, como así se le conoce, quiso agradecer «la confianza depositada por el consejo de administración, así como por Sesé Rivero», responsable del área de fútbol base; e hizo «una valoración muy buena de la pasada temporada». Según dijo, para el futuro se marca diferentes objetivos, entre los cuales destaca «la formación de futbolistas para que puedan competir con el primer equipo».

Pese al amargo sabor que dejó la derrota en el último partido de la temporada, Mazinho quiso quedarse con lo positivo. «Hemos hecho un buen trabajo aunque el resultado no lo haya refrendado. Siempre tenemos la prioridad de trabajar con los futbolistas para que lleguen al primer equipo. La valoración del año es buena y la nota es alta; ahora, a ver que pasa el próximo curso», sugirió.

El preparador isleño anticipó que habrá cambios en la configuración del ejercicio 2022/23. Uno de ellos podría ser la incorporación a su cuadro técnico de José María Izquierdo, que vendría acompañada de una importante remodelación del plantel. Hay jugadores que no continuarán, otros a los que se les queda pequeña la categoría y otros muchos en la agenda de Sesé Rivero, próximos a aterrizar en el B.

«Los filiales cambian. Toca hacer un equipo competitivo e intentar llegar a buen puerto», aduce Mazinho, que se ha convertido en un auténtico especialista en jugar finales. «Lo que buscamos es tener regularidad. Esperemos que no haya parones y que, este año, nuestros jugadores den un paso adelante», completó. Será la sexta campaña de Mazinho al mando de las operaciones en el filial, que apuesta por la estabilidad, pero también por la ambición.

Cambios en la red de cantera

Una vez confirmada la permanencia de Juan Carlos Cordero en la dirección deportiva, el club ha empezado a destapar algunas decisiones que ya estaban tomadas, pero que ahora cobran oficialidad. Si el viernes fue noticia Yeremy Socorro por su renovación de contrato y su promoción con los mayores, ayer se conocía la extensión de la vinculación laboral de Mazinho. Para las próximas horas se prevé que el club revele cómo queda la estructura de sus filiales, donde el cambio más significativo podría ser el salto de Cristo Marrero del Juvenil A al Tenerife C. Su puesto podría ser para Narciso Palancares. El club ya tiene ojeados a varios jugadores con proyección para sumarse a sus filiales, no solo provenientes de otros conjuntos canarios, sino también alguno que podría llegar desde la Península. Aunque se haya quedado en Tercera RFEF, el Tenerife no cierra las puertas a reforzarse con futbolistas de muy distintas proveniencias.