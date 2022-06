Recuerdos de Primera

Apenas unas horas después de su estreno en la plataforma Movistar Plus, el documental Tenerife 1992 ha tenido una repercusión inusitada, a la altura del impacto que tuvieron en la historia del fútbol las dos ligas que el Real Madrid se dejó en el Heliodoro. El trabajo es exquisito y pone el acento en el papel del CD Tenerife, entonces dirigido por Jorge Valdano y convertido –sin quererlo– en juez de la competición hasta alcanzar un protagonismo inesperado y a la vez gigantesco.

Raúl Ruiz, uno de los autores de la obra audiovisual, asegura que el documental –incluido en la serie Informe Plus– supone «revivir el fútbol de los noventa, cómo era el periodismo de entonces, que podías hacer una entrevista en el descanso, entrar en el palco, meter un micrófono en el banquillo... o, sin ir más lejos, disfrutar del fútbol de pie desde las gradas del Heliodoro Rodríguez López».

El trabajo se fija en la heroicidad de los blanquiazules, que no se jugaban nada y firmaron una remontada para la historia cuando apenas nadie daba un duro por ellos; y también en la decepción profunda que aquellas derrotas –sobre todo la primera, por 3-2 en junio del 92– dejaron en el conjunto blanco. «Fue tan duro que aún les escuece y ellos mismos reconocen que hay partidos como ese, que no quieren recordar nunca», afirma Ruiz.

«La sensación es que aunque han pasado 30 años, sigue doliendo. Maqueda nos decía que, cuando le contó a su mujer que iba a participar en el documental, empezó a ponerse triste y a tener mal cuerpo», revela.

El documental ofrece testimonios de gran valor. No solo los de aquellos protagonistas a los que con frecuencia se les ha preguntado por la hazaña blanquiazul (Valdano, Agustín o Pier), sino también «la cara B», esto es, los que cargan con la hiel de la derrota, como Gica Hagi o Paco Buyo. «Hay una sentencia esclarecedora, de Cappa: Son cosas que solo ocurren una vez en la vida, pero en este caso es que se dio dos veces consecutivas».

La liga del 92

El trabajo fija la mirada en lo ocurrido en el 92. «La segunda liga daba para hacer otro documental, pero nosotros nos centramos en la primera. Eso sí, hay un detalle del que hasta ahora apenas se había hablado. Pier nos cuenta que en aquella época no había móviles y cuando salió el calendario de la 92/93, ellos estaban concentrados en un pueblo en plena pretemporada y se enteraron porque el utillero bajó al pueblo a por el periódico. Aquello nos vuelve a recordar las enormes diferencias entre la vida de antes y la vida de ahora».

Confirma Raúl Ruiz que «es cierto que hay jugadores, sobre todo por parte del Real Madrid, que declinaron participar porque no querían recordar esto». «Hay muchos, pero voy a dar solo un nombre porque es amigo mío y me pidió expresamente no estar en la grabación. Que es Luis Milla. Lo pasó tan mal, que prefería no hablar» cuenta.

Los programas con el sello de Robinson marcaron un antes y un después en el periodismo audiovisual en España y recibieron un sinfín de elogios y distinciones. Ahora, su equipo ha cogido el relevo y sigue firmando obras de gran calado, como ésta misma, o la que estrenaban recientemente sobre la figura de Piterman. «Esa tal vez no haya gustado en Vitoria. Pero es historia de nuestra liga. Y tenemos que poner el foco sobre episodios históricos, porque las nuevas generaciones los desconocen», afirma Ruiz. Y acaba con una reflexión sobre lo acontecido hasta ahora 30 años en el Rodríguez López. «Cuando ves el documental de Tenerife, te quedas con la impresión de que, por muchos motivos, no era tan difícil que aquello ocurriera». Había muchas señales que apuntaban a la debacle blanca, que nadie pronosticó, pero se produjo.