El pitido final del partido transformó la ilusión previa en un ambiente de desánimo colectivo. Gestos apesadumbrados, aficionados sentados en el suelo y absortos en sus móviles, gente que apostaba por recogerse sobre la marcha… Es lo que tienen las finales, que se juegan a cara o cruz, y en este caso al Tenerife le tocó la cruz, la tristeza, llorar la derrota, ver que habrá que empezar de nuevo. Un guion muy diferente al que se hubiese dado en caso de conseguir el ansiado objetivo del salto de categoría.

La decepción fue incluso previa. El tercer gol del Girona en el minuto 80 hizo atisbar lo que venía, y eso se palpaba en la calle. La ciudad vacía de todo el encuentro empezó a dejar de serlo. Regresaban a sus vías aficionados que prefirieron volver al coche un poco antes y jugar con unos minutos de ventaja para evitar colas. «¿Y si marca un gol y después otro? El Madrid remontó», le decía un niño con la camiseta blanquiazul a su padre por la zona del Mercado. La respuesta del padre: «Pssss».

En la biblioteca del TEA se veía desde la calle, a través de las cristaleras, a media docena de personas estudiando, ajenas a todo. A cada minuto que iba pasando más aficionados se daban en retirada. Un poco de todo en sus caras, pero ganaban los gestos serios. Había quien se iba como si nada, hablando, bromeando; pero también se detectaban rostros de pesadumbre, de desánimo, de cuerpo cortado. «Mañana será otro día», relativizaba un hombre, cincuentón, en el entorno de La Concepción.

Allí se reunían muchísimos jóvenes. «Chiquito palo, loco», le comentaba uno a sus acompañantes. Las campanas marcaban las diez de la noche. Grupos amplios empezaban a abandonar la plaza de España, el que iba a ser el epicentro de la fiesta de haberse producido el ascenso. «Venga, hermano», se despedían un par de amigos. Uno tenía la bufanda atada a la frente. La gente atravesaba por el medio del lago vacío. De una grúa recogían un trípode. Se había acabado todo.

Javier Álvarez era uno de tantos padres que acudieron ayer con sus hijos a ver el que pudo ser el primer ascenso del Tete que vivían los pequeños. «Estuvimos en un bar viéndolo y ahora nos vamos para casa», manifestó en las inmediaciones del Cabildo. Le acompañaban su hijo de siete años y su sobrino de seis. «Somos de Candelaria y vinimos aquí por el ambiente y, sobre todo, por si había fiesta y veíamos el equipo; pero no pudo ser, y eso es lo que hay...», expresó.

«¿Tú eres del periódico?», se metió por medio otro hombre que pasaba por allí, de nombre Santiago. Y arrancó enfadado: «Pues pon que no se puede jugar tan encerrado atrás, o por lo menos no se puede hacer en un partido como este». ¿Qué hacía allí? «Vine a ver el partido con un amigo, pero me tenía que haber quedado en mi casa, porque me voy con una calentura importante», expresó. No hacía falta que lo jurase.

Tras la primera desbandada, quedaban fundamentalmente jóvenes. Había hasta unos chicos que jugaban con un balón en mitad del lago vacío. Algunos estaban sentados con caras de circunstancias en el borde de la charca, otros simplemente hablaban allí. Todo dependía de la motivación de cada uno para haber acudido hasta el centro santacrucero. Nauzet, de La Cuesta, aportaba su visión: «Ellos [en referencia a dos amigos que lo acompañaban] y yo estamos medio hechos polvo porque somos del Tenerife, hemos jugado a fútbol desde chicos y hubiera sido la bomba que subiera a Primera. Otra gente está más normal porque venían más por la fiesta que iba a haber».

‘Dragostea din tei’

Desde la Alameda del Duque de Santa Elena, a esas horas de la noche llena de basura como quedan las calles tras las romerías o los carnavales, se escuchaba música a lo lejos. Sonaba una de Shakira: «No pido que todos los días sean de sol/No pido que todos los viernes sean de fiesta». Unas jóvenes la coreaban. En la plaza de España una batucada daba por zanjada su participación y se iba. El remix musical seguía: La raja de tu falda, Laura no está, Dragostea din tei... Salía desde un escenario situado al comienzo de la avenida de Anaga, al parecer ajeno a la fiesta que estaba prevista para el ascenso. Aquello se iba animando. Decenas de jóvenes ponían dirección hacia allí. «Ya que vinimos...», animaba una joven a otra.