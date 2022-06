Aritz López Garai, uno de los antecesores de Luis Miguel Ramis en el banquillo blanquiazul, vivirá el partido de hoy desde la acera de comentarista de la SER y Movistar Plus. «Pocas sorpresas puede haber en cuanto a los roles de cada uno. El fútbol no deja de sorprenderte, pero en cuanto a propuesta, situaciones y partido que puede darse, poco margen hay para que se den circunstancias extraordinarias», avisa. Cree el profesional vasco que «la sensación de todos es que no hay favorito, porque a pocas finales se ha llegado con 0-0 en la ida y es difícil pronosticar que ganará uno u otro».

«La igualdad fue tremenda en Montilivi y ahora en el Heliodoro, más de lo mismo. La ventaja que le doy al Tenerife es el factor campo y el factor clasificación, pero el Girona aún no ha dicho su última palabra», analiza. Para López Garai, ha sido «una semana muy difícil de gestionar». «Estoy completamente de acuerdo en que no hay que cambiar cosas, pero es imposible aislarse. Tanto jugadores como el mismo staff palpan la repercusión social, mediática... por supuesto no es la misma que la de un partido en la jornada 15». «Los nervios están a flor de piel. hay muchísimo en juego, porque te puede cambiar la vida. Abstraerse es imposible porque el partido de es otra naturaleza; es que sales a la calle y hasta el tranvía te dice que está contigo», bromea López Garai. A continuación, subraya que «el Girona es muy posible que esté asumiendo un grado de presión más bajo». «Yo tuve el gusto de entrenar al Tenerife y cada sesión era un acontecimiento para los medios. Al final los futbolistas son personas y cuando pasean, van al supermercado o ven el tranvía, es normal que sientan responsabilidad. El Tenerife tiene ese punto de presión que tal vez el Girona no».