Tenerife y Girona: Duelo con dilemas familiares

Tenerife y Girona lucharán mañana por la última plaza en Primera División. Solo la conseguirá uno, a pesar de que ambos equipos hayan hecho méritos para llegar hasta aquí. Detrás tienen el apoyo de dos ciudades que empujan para alcanzar la gloria. El Heliodoro se llenará con más de 22.000 espectadores, entre los cuales habrá unos pocos con el corazón dividido. Será el caso de los familiares de Alexandre Corredera y Jairo Izquierdo. Los primeros son naturales de Sant Joan de les Abadesses (Girona), mientras que los otros son tinerfeños. Yendo en contra de sus orígenes, desearán los ascensos del equipo contrario a su localidad.

«No vivo en la capital, pero se palpa en el ambiente que todo el mundo quiere que suba el Tenerife. La final del playoff es el monotema de conversación en los bares, calles, plazas, el trabajo... A mí me lo intentan comentar, pero los que me conocen saben que voy con el Girona y directamente me esquivan», explica Félix Izquierdo. Él es el padre de Jairo, el carrilero izquierdo del Girona. «Tuve un presentimiento en su momento porque preveía que se llegaría a la final ante el Tenerife. Estoy muy contento de que haya sido así porque ahora tengo todavía más claro que el Girona conseguirá el ascenso. Confío», asegura.

Félix Izquierdo: «Presentía que el Girona jugaría la final ante el Tenerife; confío en su ascenso»

En el otro bando se encuentran Alex Corredera padre y sus hermanos –los tíos y la tía del centrocampista del Tenerife–. Son gerundenses, de Sant Joan de les Abadesses, pero esta vez irán con los de Luis Miguel Ramis por motivos obvios. «Nos hace mucha ilusión, pero a la vez estamos un poco nerviosos porque es un partido muy importante para Álex. Jugar en Primera es su sueño desde pequeño y lleva toda la vida soñando para conseguirlo», comenta. Corredera traslada qué situación se está viviendo en el pueblo estos días: «La mayoría de la gente tiene el corazón dividido. Todo el mundo quiere que gane el Girona, yo normalmente también, pero mañana quiero que gane Àlex y, por lo tanto, quiero que suba el Tenerife aunque me sepa mal. También es cierto que, a muy malas, prefiero más que ascienda el Girona antes que cualquier otro equipo. De una forma u otra, tendremos una alegría y una decepción», comenta la misma fuente.

«Tengo toda la esperanza y la fe para que el Tenerife suba a Primera. Estaremos en el Heliodoro para animarle. Para Àlex siempre es complicado jugar contra el Girona o venir a Montilivi porque no deja de ser el club de su casa», dice Montse Corredera. Ante este escenario su tía aprovecha para hacer la «carta a los Reyes»: «Puestos a pedir, lo mejor seria que gane el Girona y lo fichen en Primera. Sería lo mejor por todos, aparte de tenerlo cerca». Su padre, sin embargo, añade que «tiene contrato por dos temporadas más y solo piensa el conseguir el ascenso con el Tenerife». «Seguro que hubiera preferido jugárselo contra el Eibar porque es de aquí, pero también será especial. Defenderá lo que es suyo cómo todo buen profesional», apunta.

No tiene tan claro con quién irá Jero Corredera. El tío de Alexandre tiene «la cabeza y el corazón dividido»: «Pienso que si el Girona pierde, una parte mía subirá en Primera con Àlex y, además, se le abrirán más oportunidades. Si no, al Girona ya es hora que le toque. En la ciudad y toda la provincia nos iría muy bien, sobre todo a los que nos dedicamos a la hostelería. Aquellos dos años lo notamos», argumenta en este sentido.

Montse Corredera: «Puestos a pedir, lo mejor es que suba el Girona y fichen a Álex en Primera»

Así pues, la familia de Corredera se suma al Tenerife pero la de Jairo está a favor de los intereses gerundenses. «Será un partido especial para Jairo y para todos. Para mí que soy su padre, todavía más. No hablamos mucho de fútbol entre nosotros, pero sabe que siempre estaré donde él esté. Que pueda ascender en el Heliodoro es perfecto y es el lugar que yo quería porque podremos estar todos juntos. Desde un principio le dije que quedarían sextos y jugarían la final con el Tenerife. Sigo pensando que este será el año. No creo ni que haga falta llegar a la prórroga para que el Girona sea de Primera», concluye.