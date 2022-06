Después de dos meses «de vacaciones en la Isla disfrutando con el equipo», Tamara Calatayud tuvo que regresar a Islandia a principios de mayo por motivos laborales. Sin embargo, enseguida una especie de nostalgia pudo con ella, y entre ese buen sabor que le había dejado el equipo de sus amores –encadenaban ahí los blanquiazules seis partidos sin perder y eran cuartos tras superar al Girona– y la posibilidad de no perdonarse no vivir in situ el posible ascenso en el año del centenario, esta chicharrera se lanzó a comprar un billete de vuelta a su tierra natal. La ida, el 16 de junio, apenas tres días antes del que debía ser duelo decisivo por subir a Primera. Sin más referencias ni certezas. Solo una corazonada que por ahora le «está saliendo a las mil maravillas».

Nerviosa con el derbi.

«Empecé a hacer cábalas con eso de que últimamente el que acaba sexto suele subir, por lo que si el Tenerife terminaba cuarto y eliminaba al quinto, el sexto haría lo mismo con el tercero, por lo que el domingo 19 jugaríamos en casa el partido definitivo», explica Tamara sobre su particular puzle al que le dio «mil vueltas». Una combinación que por momentos pudo no encajar al «acabar quintos y tocar contra Las Palmas». «Me puse un poco nerviosa, pero siempre confié en el equipo», asegura.

Tres semanas sin librar.

En su propósito Tamara contó con el beneplácito y «vía libre» de su jefe, al que ya había advertido «desde enero», de su intención de ser partícipe de la posible gesta de los blanquiazules. «Eso si, matándome a trabajar y con tres semanas sin librar porque ya había agotado las vacaciones», descubre sobre un plan que también contemplaba «ir [una vez aterrizada en Tenerife] a Eibar o donde tocara» en caso de que el duelo decisivo hubiera sido a domicilio para los de Ramis.

También en el entreno.

«El pasaje me costó 308 euros», apunta Tamara sobre un viaje cuya ida se inició ayer a las «seis de la mañana saliendo desde Reikiavik» y que concluyó, «previa escala en Londres, casi a las ocho de la tarde». Un trayecto, además, con una condición añadida. «Elegí ese no solo porque era el más rentable, sino porque el sábado quiero estar en el Estadio para el último entrenamiento del equipo», explica al respecto.

Abonada «desde chiquitita».

Abonada en Popular Alta pese a que esta temporada solo ha podido disfrutar de algunos partidos –lleva algo más de un año residiendo en Islandia–, la que ayer se inició es solo una muestra más del tinerfeñismo que corre por las venas de Tamara. «Mi padre me abonó cuando era muy chiquitita y toda la vida he ido a ver el fútbol. No hay recuerdos en los que no esté el Tenerife presente», relata esta isleña, que en su día, y mientras vivía en Londres, ya disfrutó de dos experiencias similares, «aunque no con la importancia de este partido».

Sufrir hasta el final.

Ahora, Tamara tratará de culminar su viaje con un ascenso. «Tengo la esperanza de ganar, creo que he tenido mucha suerte y que este es nuestro año. Quería estar presente con mi familia en un partido así. Somos un equipo sufridor y el partido acabará con un 2-1 sufriendo hasta el final», vaticina Calatayud, que vivirá el encuentro desde su asiento en uno de los fondos del Heliodoro. En caso de derrota, eso sí, no esconde que se irá «a casa a llorar».

Sembrando tinerfeñismo.

Su intención, volver a Islandia el próximo martes con un nuevo sello en el pasaporte. El del ascenso de su Tenerife para poder presumir en un país en el que ha «creado mucha afición». «Donde vivo, en Hellishólar, hay un bar-restaurante en el que me ponen siempre los partidos del equipo. He creado afición porque les gusta mucho el fútbol y la Isla», añade. Tamara ya tiene «alborotados» a los islandeses con su Tete. En caso de ascenso, el tinerfeñismo crecerá aún más por aquellos lares.