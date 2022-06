«Esta exposición es una joya de lo que significa la historia de este club». Así de claro, simple y a la vez descriptivo se mostró anoche el presidente del CD Tenerife, Miguel Concepción, para calificar la recopilación que ha llevado a cabo la entidad blanquiazul para celebrar el que será uno de los actos centrales de su centenario. «Estoy contento con el gran trabajo que se ha presentado con motivo de esta exposición, por lo que invito a la gente a que venga porque, vista con calma, merece la pena», expresó el dirigente palmero tras ser uno de los primeros asistentes a una muestra que hoy abre oficialmente al público. Un punto de partida que podría tener su continuación en un «futuro museo del club» cuya sede estaría ubicada en la sede de la Fundación.

Para Concepción, la de ayer era una «fecha grabada, desde principio de año, en la hoja de ruta del Centenario» y que ha permitido «inaugurar la exposición magma» y además «no solo en el corazón de Santa Cruz, sino también en un edificio muy vinculado a la historia del club». El rector tinerfeñista agradeció a todos aquellos aficionados que han colaborado para que esta recopilación sea posible», dijo igualmente el dirigente palmero en su discurso oficial. «Ojalá recordemos este momento como el capítulo previo al final feliz de la obra blanquiazul en el año del Centenario», añadió. «Venir con tranquilidad, yendo paso a paso, te permite llevarte un montón de recuerdos y rememorar un montón de situaciones que ha vivido este club», expresó Concepción posteriormente.

Como anfitriona de esta rica colección blanquiazul ejerció Margarita Ramos, presidenta de la Fundación CajaCanarias, que definió la exposición como una recopilación de «momentos imborrables y de hitos que enmarcan el devenir de un sentimiento que trasciende lo deportivo». También tuvo palabras de elogio para la muestra el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez. «Es un orgullo que la capital acoja esta exposición, sobre todo porque el club y la ciudad siempre han estado ligados y unidos», expresó el rector chicharrero.

El pase premium de ayer contó con la presencia de más de 200 personas relacionadas, de una u otra forma, con el CD Tenerife. Acudió parte de la directiva, el técnico Luis Miguel Ramis y el director deportivo Juan Carlos Cordero, así como una representación de la plantilla con Aitor Sanz, Shaq Moore y Javi Alonso. Igualmente asistieron varios técnicos y jugadores de la cadena de base, y jugadores y directivos de distintas épocas: José López Carrillo, José Juan, Felipe Martín, Alexis Suárez... En las primeras filas del salón de actos de CajaCanarias también estuvieron presentes algunas autoridades políticas como Rosa Dávila (vicepresidenta segunda del Parlamento) y Rosa Aguilar (rectora de la Universidad de La Laguna), así como alcaldes de varios municipios caso de El Rosario, Arico y El Sauzal.

Ya en clave deportiva y actual, Miguel Concepción admite que está viviendo estos días «tranquilo e ilusionado», pero a la vez «con la intención de ponerle el broche al centenario». «No será fácil porque el rival juega muy bien pero estamos en casa y deseosos de ganar porque la plantilla está muy comprometida de darle una alegría a esta gran afición que lleva sufriendo tantos años. Ilusión, mucha; que no va a ser fácil, también; pero soy optimista y espero que ganemos, aunque sea sufriendo.... Tengo buenas sensaciones», argumentó el presidente tinerfeñista.

Comenta igualmente Concepción que no se le está haciendo larga la semana, a la vez que cree que a los jugadores tampoco. «Creo que estos días lo que sirven es para concienciarse y creer cada vez más que esto es posible; siempre con la cabeza fría», señala, antes de puntualizar que no ve riesgo de mayor excitación de la debida. «El cuerpo técnico los está mentalizando. Hay que salir con intensidad pero con la mente fría y que no entre ansiedad, porque la ansiedad es un mal enemigo en este tipo de partidos. Hay que defender, no cometer errores, porque seguro que al final llegará nuestra oportunidad», concluyó el dirigente isleño.

Los asistentes a la exposición de ayer pudieron apreciar, en primicia, todas las joyas en clave tinerfeñista que posee esta exposición que hoy se inaugura al público. Al final de la visita muchos firmaron en el libro de honor de la muestra, entre ellos el capitán Aitor Sanz.