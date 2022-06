¿Nervioso ante lo que se avecina este domingo?

Son momentos que llevábamos esperando mucho tiempo. Van pasando los días, vas viendo el ambiente y todos tenemos ganas de que empiece ya el partido.

¿Y cómo se lo imagina? ¿Es optimista?

Llevo toda la temporada pensando que el equipo iba a subir. Empezó muy bien, nos dio motivos para creer en el ascenso directo y ha sido de los proyectos más regulares, junto a los de Valladolid y Almería. Porque hasta el Eibar empezó con dudas y problemas. El Tenerife, en cambio, ha sido un plantel muy sólido, bien armado, fiable y que ha aprovechado las ocasiones que ha tenido en casi todos los partidos de liga. Eso me hace ser muy optimista ante el del próximo domingo.

¿Y cuál cree que ha sido la clave para encontrar los resultados positivos que se habían resistido en temporadas pretéritas?

Se ha encontrado el equilibrio, el plantel está muy compensado y cuenta con muy buenos futbolistas. Pero la clave ha sido el binomio perfecto entre dirección deportiva y entrenador. El Tenerife juega sin complejos, igual en casa que fuera de casa; y en eso tiene mucho mérito el papel que ha desempeñado Luis Miguel Ramis. Ha convencido a la plantilla de que pueden ser competitivos no solo en el Heliodoro Rodríguez López, también fuera. Para eso, obviamente, también ha hecho falta que Cordero acertara en los fichajes y la confección del grupo. Y lo ha conseguido absolutamente; en eso creo que estamos todos de acuerdo.

¿Y cuál de los fichajes le ha parecido más determinante?

Más que hablar de fichajes, te diría que esa conexión y esa química entre el míster y el director deportivo es la base de todo. Existe confianza entre las dos partes, un respeto recíproco, y son dos hombres fundamentales. Por otro lado, no quiero olvidarme de la importancia de tres profesionales que ya estaban; y que entiendo que están siendo esenciales para la cohesión grupal. Todo el mundo habla, y con razón, del papel esencial de Aitor Sanz y Carlos Ruiz. Pero tampoco quiero olvidarme de Dani Hernández, el tercero de los capitanes. Me consta que han mantenido la calma en los momentos difíciles, han ejercido el liderazgo de forma serena y han sido capaces de transmitir a los demás la importancia de que la Isla recupere el sitio perdido en Primera División.

¿Cómo se imagina el partido del domingo? ¿Cree que el Girona saldrá a por el gol desde el comienzo?

El Girona tiene cosas buenas, pero otras que lo son menos. Es su tercera final consecutiva y ha perdido las dos anteriores. Eso pesa. Al Tenerife lo veo convencido de que es su momento. Tiene las ideas claras. El otro día escuchaba decir a Míchel en un programa de radio que tenía que cambiar algunas cosas porque aún no había vencido al Tenerife esta temporada; Ramis, en cambio, debe mantenerse fiel al guion. Desde sus armas y su estilo, puede lograrse el ansiado ascenso. Lo tiene a solo un pasito, a 90 minutos de reloj.

¿Qué rol cree que puede adoptar el rival?

A ver, no digo que vaya a ser fácil. El Girona lo pondrá difícil y probablemente haya que sufrir porque ellos son muy buenos con balón. Pero el Tenerife no tiene que inventar cosas nuevas, además va por delante en la eliminatoria (el 0-0 le vale) y no tiene que arriesgar. Tampoco es que vaya a salir a especular, pero su idea va ser la de siempre. Presiento que los primeros minutos van a ser claves. En Éibar, al Girona se le puso todo de cara en el minuto 1; aquí, si va pasando el tiempo sin que haya goles, se irá acercando el escenario que todos queremos.

«Este disfrute de la afición con el equipo y este orgullo blanquiazul se tiene que mantener, pase lo que pase»

Las entradas están agotadas desde hace días. ¿Qué consejo daría a los aficionados que van a ir este domingo al partido?

Consejos, ninguno. Ya se está volcando la Isla entera. Emociona ver las banderas y las bufandas en los edificios y los balcones. Yo creo que este disfrute con el equipo y este orgullo de pertenencia no se puede perder; se tiene que mantener, pase lo que pase. Aunque evidentemente lo que yo deseo es el ascenso a Primera División, y que otra vez volvamos a codearnos con los clubes más importantes de España.

Ha dicho Concepción que lo del domingo posiblemente solo sea comparable a los días que el Madrid se dejó aquí dos ligas, cuando Pier aún estaba en el césped.

Sí, además porque todo llega en un momento muy especial, que es el Centenario. Fíjate que ya estamos viendo al Tenerife en los telediarios a nivel nacional, en los periódicos deportivos en primera plana... La repercusión que tiene la final por el ascenso es amplísima; pues fíjate el impacto que tendría subir a Primera. Ya no solo en la economía del club, sino en la hostelería, la proyección exterior y la imagen de la Isla, por supuesto también el turismo. Ascender este domingo sería una noticia espectacular para todos.

De hecho, Concepción cifra en 50 millones el impacto que tendría para el CD Tenerife.

La inyección no solo sería económica, que también. El chute anímico para la isla entera sería impresionante.

¿Y a usted quién le gustaría que fuese el héroe del ascenso?

Pues nunca se sabe, quizá sea el más inesperado. Pero imagino e intuyo un partido donde vamos a sufrir; y quizá el héroe sea el jugador número 12, que es la afición. Nombrar a un solo futbolista me parece injusto. Todos son importantes y así lo ha inculcado Ramis al grupo; y también a todo el entorno y a todo el tinerfeñismo a través de esas arengas que ya se han hecho virales.