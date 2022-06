¿Qué lectura extrae del partido de ida de la final de la promoción entre el Girona y el Tenerife?

Son encuentros en los que todos están, un poco, a la expectativa y en los que se asumen pocos riesgos. Los dos equipos jugaron a lo que habían jugado de manera habitual durante toda la temporada y lo dejaron todo para la final del domingo. Era lo que esperábamos. Es cierto que el Girona tuvo más posesión, como es frecuente en ellos, pero ese dominio no se tradujo en muchas llegadas a puerta. El resultado (0-0) fue un reflejo de lo que pasó en el terreno de juego de Montilivi. Creo que el empate fue justo.

Tuvo su mérito mantener a raya a un rival como el Girona.

Ellos tienen jugadores de calidad y la propuesta de su entrenador es la de llevar siempre la iniciativa, jugando desde su portero y asumiendo riesgos. Creo que notaron bastante la baja de Borja y también el hecho de que Samu Saiz no saliera de inicio, porque es otro futbolista importante. Es algo que favoreció al Tenerife. Ahora habrá qué ver cuál es la propuesta del entrenador, sobre todo en lo que a jugadores se refiere. No va a variar su idea, pero sí es posible que no repita la misma alineación.

Confesó el entrenador local, Míchel Sánchez, que le preocupaba la respuesta de su equipo en la recuperación tras pérdida.

Sobre todo en su estadio, con ese punto extra que aporta la afición. Estuvieron bastante conectados y muy concentrados para recuperar pronto el balón si lo perdían. Pero el Tenerife no estuvo tan acertado en las transiciones, no fue tan peligroso como otras veces. Es algo que estuvo provocado por la concentración y la activación permanente del Girona tras las pérdidas en el campo contrario. Es una de las cosas que el Tenerife debe mejorar, porque el domingo veremos muchas situaciones de ese tipo y el equipo se encontrará con muchos metros por delante para llegar a la portería rival. Ahí es cuando tendremos que estar muy vivos para saltar la primera presión del Girona tras pérdida en el campo del Tenerife.

La mejor ocasión del Girona fue el mano a mano de Baena con Soriano. Ahí, el portero volvió a mostrarse insuperable.

Llevaron el control, pero apenas tuvieron ocasiones claras de gol; sí aproximaciones y acciones a balón parado. Su mejor oportunidad fue la de Baena. El Tenerife ajustó muy bien la línea defensiva, como ha hecho durante toda la temporada, y el Girona llevó el control, pero no creó ocasiones claras. Soriano ha tenido una campaña extraordinaria y el sábado estuvo acertado en las pocas intervenciones que tuvo. El sábado mostró el nivel que lleva ofreciendo desde que empezó la Liga.

¿Le pareció una prueba definitiva de la garantía del trabajo defensivo del Tenerife?

El Tenerife ha sido un equipo muy sólido a lo largo de toda la temporada. El trabajo de los jugadores y del entrenador está ahí. Es difícil acceder al área cuando tienes al Tenerife delante. Y luego está la calidad de Soriano, su buen rendimiento, porque ha salvado muchos puntos para el equipo. Es un factor a tener en cuenta, pero Tenerife y Girona partirán de cero este domingo y los rendimientos ofrecidos hasta ahora no valdrán para mucho en la gran final.

¿Cómo lo imagina?

En estos partidos puede pasar de todo. Creo que el equipo que maneje mejor el estrés que va a generar ese partido, el antes y el durante, se llevará el ascenso. Dentro de ese encuentro podrán suceder muchísimas cosas y el que tengan una mayor capacidad para superar los inconvenientes que surjan, logrará imponerse. Será clave recuperarse de cualquier revés y manejar todas las situaciones que vayan sucediendo, como las que tengan que ver con las decisiones arbitrales o las que genere cada equipo, porque los dos van tener sus opciones para ganar.

¿Qué valor le da a la ventaja de no tener que remontar, que el empate sea suficiente?

El Tenerife va a jugar lo que viene siendo habitual. No especula; sabe cuáles son su armas para ganar los partidos. Lo hizo durante toda la temporada y creo que seguiremos viendo a un equipo muy fuerte tácticamente, muy disciplinado, realmente solidario y pensando en el equipo en cada minuto del partido. Eso es lo que esperamos, que el Tenerife juegue como lo viene haciendo y que esté un poco más acertado de cara a la portería. No creo que le convenga estar permanente especulando con el resultado, porque un solo gol lo pondría todo patas arriba.

Se supone que veremos a un Girona ofensivo el domingo.

Estoy seguro. El Tenerife va sufrir. Son partidos de máxima tensión y cualquier acción puntual puede decantarse hacia un lado o hacia el otro. Por eso hablaba ante del estrés de la competición, del antes y el durante. Supongo que el Girona va a llevar el control del juego durante muchas fases, porque sabe hacerlo y tiene calidad para ello, y el Tenerife tendrá que esperar su momento. Otra de las claves será la concentración en el balón parado. El Girona tiene mucha calidad en esa faceta y cuenta con muchas alternativas, así que habrá que aplicarse a fondo en defensa.

El balón parado ha sido predominante en esta promoción.

El miedo a peder el balón en determinadas zonas del campo hace que se juegue mucho más sencillo que en otros partidos. Entonces, cualquier ataque a balón parado es fundamental. Se ha visto a lo largo de la temporada y, sobre todo, en el playoff, donde todos los goles han tenido su origen en saques de equina, faltas o penaltis, salvo el que marcó el Eibar en Montilivi con un tiro a media distancia de Ager Aketxe. El balón parado será fundamental porque podría abrir el partido y ya se verían cosas diferentes en el mismo. Conociendo al Girona, por los lanzadores y rematadores que tiene, el Tenerife deberá tener una concentración especial. Si no, lo podría pasar mal.

¿Qué más hay que tener en cuenta del Girona?

No descarto que Bustos pueda salir de inicio, porque hace un desgaste brutal, es rápido, tiene hambre... Podría ser titular, como pasó en Eibar. Habría que tener mucho cuidado con él. A partir de ahí, Stuani no te perdona dentro del área. Si tiene media ocasión, puede marcar un gol. Luego dependerá de los que estén en el campo, si juega Baena o si lo hace Samu, que son determinantes, verticales. En cuanto al balón parado, habrá que vigilar bien a jugadores como Santi Bueno, Bernardo o Juanpe, que tanto en defensa como en ataque son importantes y contundentes.

Usted conoce bien al Girona. No debe ser nada fácil empezar de cero tras perder la final de un playoff de ascenso y repetir. Lo han hecho dos veces seguidas.

Tiene un mérito increíble. Levantarse después de los dos golpes consecutivos que han tenido no es nada fácil para ningún equipo. Ellos siempre han demostrado que quieren crecer. Tienen muchos recursos detrás. Con el grupo City empujando, es más fácil. No digo que para el Girona haya sido un camino de rosas salir adelante tras perder la final de un playoff, pero con el grupo City detrás, creo que todo es más llevadero. Tienen más recursos que otros clubes. Pero se han ganado el derecho a estar ahí y les deseo mucha suerte a partir de este domingo. Espero que, de una vez por todas, el Tenerife tenga la suerte de ascender. Lo merece.