La balanza de los esfuerzos de Tenerife y Girona

Un todo o nada concentrado en cuatro partidos. Ahora, en 90 minutos o, si hay prórroga, en 120. El último esfuerzo después de once meses de trabajo, de 42 jornadas de Liga. Tenerife y Girona se exprimen al máximo para hacerse con la última plaza de ascenso a Primera División, para acompañar al Almería y al Valladolid. Un esprint definitivo en el que cualquier detalle cuenta más que nunca. Entre ellos, el reparto de minutos y de cargas de trabajo. ¿Cómo llegan los dos finalistas al duelo cumbre del domingo en el Heliodoro?

Tenerife y Girona han seguido el mismo camino para enfrentarse en este cara a cara definitivo, con el matiz de que el equipo catalán tuvo que disputar una prórroga para poder eliminar al Eibar en su semifinal. Una media hora añadida en Ipurua que, aparentemente, no se notó en el partido del sábado en Montilivi.Aparentemente.

En sus tres encuentros –los dos derbis y la visita a Gerona– Luis Miguel Ramis utilizó a 17 jugadores, mientras que Míchel Sánchez tiró de tres más. La lista gerundense creció en dos unidades con el debut de los canteranos Ureña y Artero en el tiempo de prolongación del partido del sábado pasado. Para el míster blanquiazul han sido fijos el portero Juan Soriano, los defensas Shaq Moore, José León y Jérémy Mellot, y el centrocampista Aitor Sanz. Son los únicos que participaron de principio a fin en los dos duelos ante Las Palmas y también en el de Montilivi. Por su parte, el técnico madrileño construyó sus cimientos con el guardameta Juan Carlos y los zagueros Arnau, Bernardo y Santi Bueno. Ellos lo jugaron todo, incluyendo el tiempo extra de Eibar.

Situando el foco en el Tenerife, salen cinco titulares más en los tres enfrentamientos, aparte de los mencionados Soriano, Moore, León y Mellot, pero ninguno con un pleno de minutos. Son los casos de Álex Corredera, Víctor Mollejo, Álex Bermejo, Mario González y Enric Gallego. De hecho, Ramis se decantó por la misma alineación en los tres partidos, con la salvedad de la entrada de Sergio González por Carlos Ruiz en las visitas al Gran Canaria y a Montilivi. De ahí en adelante, el abanico de reservas incluyó a Andrés Martín, Elady, Pomares, Míchel, Sipcic y también, en su momento, a los citados Carlos Ruiz y Sergio. Los únicos que todavía no se han estrenado en la promoción de ascenso son el portero Dani Hernández y los jugadores de campo Álex Muñoz, Samuel Shashoua, Rubén Díez y Nahuel, aparte de los lesionados Javi Alonso y Pablo Larrea.

Ramis ha avanzado por el playoff, en estas dos semanas, casi con la misma alineación titular. No ha optado por rotaciones, aunque tampoco es partidario de utilizar este término para describir los matices que va introduciendo en cada once inicial. «Hago cambios y no rotaciones», ha puntualizado. «Con las rotaciones parece que tienes titulares y suplentes, y que quitas a unos para darles descanso, pero no es así;aquí tenemos una plantilla que intentamos gestionar de la mejor manera posible y elegimos a los más oportunos para cada partido», advierte el técnico del Tenerife, que solo agotó los cinco cambios en el segundo encuentro de la semifinal, el disputado en el estadio Gran Canaria. En los otros dos, no pasó de las cuatro sustituciones.

Por su parte, Míchel hizo un poco de todo:tres relevos en el primer partido, seis en el siguiente –uno más por la prórroga– y los cinco posibles el pasado sábado.

La evaluación de daños no ha condicionado los planes de cada técnico en gran medida. Como mucho, a Míchel Sánchez, que no pudo contar hace cuatro días con Borja García por la lesión que sufrió en el estadio del Eibar. De resto, molestias por aquí y por allá, inevitables por la alta exigencia de la competición y muchas de ellas heredadas de la larga trayectoria del calendario de Liga. El ejemplo está en Pablo Larrea, que quedó descartado un mes antes de la promoción, precisamente por una dolencia que sufrió en Montilivi.