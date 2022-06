Sabedor de que el de ayer ni había sido el mejor partido de su equipo, Luis Miguel Ramis se mostró satisfecho a medias con el empate cosechado por el Tenerife en Montilivi. «Ha sido un encuentro de nervios, de no quererse equivocar, un partido competido, ellos fueron claramente dominadores, pero con poca profundidad y con situaciones en el área que hemos resuelto muy bien», resumió en sala de prensa el tarraconense. Para el preparador blanquiazul los suyos podían «haber explotado mejor las posesiones de balón», en las que estuvieron «algo imprecisos», sobre todo «en la primera parte», aunque se queda con que «en el área» el Tenerife llegó «con más peligro» pese a hacerlo en menos ocasiones.

Tras desahogarse con los debes de los suyos, resaltó Ramis la capacidad de los suyos de «hacer el partido que exigió el Girona». «Hemos respondido bien, les tapamos bien y nos les dejamos progresar; pero los jugadores están cansados porque se han pegado una paliza grande, el derroche es espectacular», afirmó, antes de recordar que no estaba «contento con el partido con el balón» de los suyos», un aspecto «que se debe y se puede mejorar, para hacer algo de daño.

Cuestionado sobre si el de ayer fue un partido diferente al encuentro del Estadio de Gran Canaria, Ramis sí encontró similitudes. «Las Palmas también tuvo porcentajes de posesión como el Girona y también nos generó poco peligró, las sensaciones son las mismas. Nos hemos adaptamos muy bien ante un equipo con mucha movilidad, talento y recursos. Juan tuvo que intervenir pero sin demasiado peligro», expuso el técnico. «Con algo más de tranquilidad podíamos haber tenido alguna ocasión más clara.», añadió. «Cuando nos dio tiempo de crear algo de superioridad tampoco encontramos las vías para hacer daño. Toda la mala hostia que tenemos sin balón hay que tenerla con balón, y más cerca del área», dijo igualmente.

Le preocupa ahora a Ramis «descansar bien» ya que a su entender el Tenerife estará «obligado a hacer otro gran partido» en el Heliodoro, exigencia idéntica «cualquiera que hubiera sido el resultado de la ida». «Tendremos que hacer muchas cosas para superar al rival., debemos encararlo como todos los de este año, sin ir más adelante de donde debemos ir». En este sentido sabe el preparador blanquiazul que con una «semana larga» por delante tendrá trabajo extra para que «las emociones e ilusiones que rodearán a los jugadores», no afecten a la plantilla. «No le voy a permitir a ninguno que se desvíe ni un solo centímetro de ese control de las emociones, y de pensar y trabajar en el partido», aseveró de manera contundente.

Sin atreverse para un pronóstico de cara al duelo del Heliodoro, Ramis sí considera que el Tenerife tendrá que «hacer un gran partido». «Tengo la sensación de que tendremos que marcar, y lo vamos a intentar. No sé gestionar un partido de vuelta para aguantar el empate», reiteró como hiciera tras la ida contra la UD. «Espero que defendamos igual de bien, lo que significará que nos harán poco daño, pero también debemos ofrecer algo más con balón porque hoy [por ayer] teníamos piernas, balón y la idea trabajada, pero igual nos pesaron algo los nervios. Si nos queremos hacer grandes deberemos saber soportar este tipo de situaciones», argumentó el tarraconense.

Por último, Ramis quiso dejar claro que su equipo, pese a que actuará en la vuelta como local y que le valdría el empate, no es el favorito para ascender. «A esta hora no tenemos nada», dijo. «Los cementerios deportivos están llenos de favoritos, pero nosotros no lo somos, no tenemos motivos para serlo. Me dan igual las estadísticas y los premios individuales, quiero resultados y este lo pelearemos con la ayuda de la gente que nos rodea. Trataremos de dar otros 90 pasos», concluyó.