Víctor Mollejo, atacante del Tenerife, destacó que todos pelean «como jabatos» en el equipo blanquiazul, aunque admitió que ayer le faltó acierto en ataque, al tiempo que enfocó a que «parece que el partido ha sido del Girona», pero reivindicó las ocasiones de su conjunto, y dijo que subir de categoría es un «sueño» y no lo van «a dejar escapar».

«Es un partido que sabíamos que iba a ser muy difícil. Ellos iban a apretar con su gente, con el factor campo empezando la eliminatoria en su casa y sabíamos que empezarían con todo. Y nosotros, con nuestro plan de partido. Somos fuertes en nuestra zona y salimos bien a la contra. Parece que el partido ha sido del Girona, pero hemos tenido ocasiones claras a la contra», explicó a Movistar al término del choque en Montilivi. «Quizá no hemos estado tan acertados, sobre todo, en la toma de decisiones, yo el primero, y aún así peleamos como jabatos, vamos a todas, ganamos duelos, defendemos todos juntos, ayudamos al de al lado... Es algo increíble. Ojalá podamos culminar este sueño porque hemos hecho una unión no sólo de equipo, sino de personas que merece un gran premio», añadió el futbolista, que expresó las «ganas» de que llegue el duelo de vuelta en su casa para «rematar esta temporada tan bonita».

«Es nuestro sueño, no vamos a dejarlo escapar y vamos a por ello», remarcó Mollejo, que abogó por mantener la «mente fría», porque su equipo no ha conseguido «nada» y queda un encuentro «muy bonito», del que avanzó que, aunque le valga el empate, saldrá a por la victoria: «Tenemos que ir a ganar en nuestro campo. Vamos a preparar un ambiente para ganar y no pensamos en otra cosa que no sea darle el triunfo a nuestra gente».

Lozano: «Fuimos superiores»

Mientras, Pol Lozano, centrocampista del Girona, expresó que su equipo fue superior al Tenerife, aunque «el marcador no lo refleja», apuntó a la dificultad que supone jugar contra un rival defensivo que «venía a no encajar y a proponer poco fútbol», y remarcó que su conjunto va «con mucha confianza» al encuentro de vuelta en el Heliodoro. «Hemos jugado un buen partido. Al final, es complicado. Nos hemos encontrado que ellos han defendido los 90 minutos, venían a eso, a no encajar y a proponer poco fútbol, y ante eso es difícil abrir la lata. Hemos hecho un buen partido y vamos con mucha confianza a su campo», explicó.