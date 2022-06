Quienes ya lucieron la elástica blanquiazul están disfrutando estos días con el histórico acontecimiento de ver al representativo otra vez en una final por el ascenso. En la acera tinerfeñista existe el pleno convencimiento y un muy ferviente deseo de que la historia de Getafe (2017) no se repita y la fortuna sonría al cuadro de Ramis, pero en todo caso se verbaliza una merecida admiración al proyecto del Girona, que empezó con dudas y remontó el vuelo. No en vano, los dígitos del equipo rojiblanco son de ascenso directo en las últimas 30 jornadas de competición, como así recuerda César Gómez. Al que fue central del Tenerife y la Roma le da igual que la eliminatoria comience a domicilio; lo importante «es que el equipo sea capaz de meterle intensidad a los partidos de la final», como ya ocurrió contra Las Palmas.

Más prudente es Alberto Molina, el jugador que más veces lució la blanquiazul. Reconoce que los nervios van in crescendo y que no quiere ni imaginarse un tropiezo en la última eliminatoria. Desde la Península, uno de los héroes de Montilivi en 2009 empuña un discurso completamente optimista. Ve al Tenerife preparado, pero también cree que el Girona presentará complicaciones. Lo dice Manolo Martínez, quien ve mayor índice de responsabilidad y presión en el lado isleño.

Para Airam Benito, es hora de «cambiar la historia» después de que los cuatro ascensos anteriores a Primera se celebrasen a domicilio. «¿Qué mejor que subir en casa?», apunta en voz alta.

Alberto Molina

[1963-1976]

«Va a ser un rival duro, como ya ha demostrado en los dos partidos que les ganamos en liga»

«Estoy muy nervioso, cada día más. No veo la hora que empiece ya el partido y podamos demostrar que estamos capacitados para lograr el ascenso. El tinerfeñismo se lo merece, pero no me fío nada del Girona. Hay quien puede pensar que el Eibar tenía más pegada y más potencial, pero tanto en la primera vuelta en casa como en la segunda en Montilivi es un adversario que nos generó problemas. Aunque ganáramos».

Manolo Martínez

[2006-2010]

«Si hay un punto a favor del Girona, es que posiblemente juegue con menos presión»

«El Girona ya ha jugado varias fases de ascenso y se ha convertido en un club importante en Segunda, pero percibo que en el Tenerife hay más repercusión alrededor del equipo. Los que hemos jugado allí, sabemos lo que el club significa en la Isla. Por eso, si hubiera algún punto a favor del Girona, es que posiblemente juegue con menos presión. Ahora bien, mi favorito es el equipo de Ramis. Y le vale con empatar los dos partidos».

Aarón Darias

[2003-2006]

«Un rival con muchas virtudes ofensivas, pero vulnerable en facetas defensivas»

«El Girona es el otro superviviente de este playoff, tras un final de liga un tanto irregular. Lo que parecía una eliminación segura en primera ronda, el equipo de Míchel lo convirtió en una clasificación brillante. Lo hizo de la mano de Juan Carlos y Stuani, dando el campanazo en Ipurua. Moral por las nubes obviamente, pero un mayor desgaste en su eliminatoria, tanto por esfuerzo, minutos y tocados. Es su tercera final consecutiva».

César Gómez

[1992-1997]

«Es un momento del año donde la épica va por delante del talento, la táctica y la estrategia»

«Me da igual que la vuelta sea en el Heliodoro y me dan igual los antecedentes. La clave va a estar en que el Tenerife meta la intensidad que ya ofreció en el cruce contra Las Palmas en ambos partidos. A mí particularmente me importaba poco el orden; hay que jugar dos partidos y ya ves cómo son. Pueden darse remontadas, héroes inesperados... No es una lotería, pero sí un cruce imprevisible, que está ahora mismo está al 50%».

Airam Benito

[Canterano hasta 2009]

«El primer propósito es salir de Montilivi con la eliminatoria viva para el Tenerife»

«El primer propósito es salir con la eliminatoria viva después del partido de Montilivi. Ya una vez fuimos felices allí y todos deseamos que la historia se repita. Pero ojo, que no será fácil. El Girona es un equipazo, con buenos argumentos en todas las líneas, muy buen portero y un gran goleador. Hay que intentar romper dos maleficios: el de que sube casi siempre el sexto; y el que apunta a que el Tenerife nunca lo hace a domicilio».