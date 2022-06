Caso único el de José Juan Gutiérrez, que ha vivido in situ los cuatro ascensos del Tenerife a Primera División y se dispone a paladear el quinto. De hecho, confiesa que ya está disfrutando del camino. Su presencia ha sido una constante durante buena parte de la temporada en los desplazamientos del equipo a la Península y también estuvo el pasado sábado en el derbi de Siete Palmas.

«Pude tener la ocasión de ir al palco con los invitados, pero preferí estar con la afición. Ahí, el partido se vive de otra manera», relata. El ilustre exblanquiazul fue protagonista con letras mayúsculas del primer aterrizaje del representativo en la categoría de oro del fútbol nacional, en la proeza de Almendralejo.

Luego, estuvo en el Villamarín (1989) como comentarista radiofónico junto a Televisión Española. «Fui invitado por José Manuel Pitti y la forma de agradecérmelo fue regalándome un reloj», reseña. A Butarque (2001) también fue con un medio de comunicación y se ubicó en la cabina junto al locutor Luis Fumero. «Con tan mala suerte de que se desmayó con el gol de Hugo Morales y tuve que hacerme cargo de la transmisión», relata.

Gutiérrez, talismán blanquiazul, fue también a Montilivi (2009), en esta última ocasión como aficionado. Ahora, se dispone a vivir idéntica experiencia «porque en la grada es como mejor y más se disfruta», si bien puntualiza que en esta ocasión el orden de los partidos puede propiciar «una fiesta gigante y que por vez primera se celebre el ascenso en casa, y no fuera».

El Tenerife lo es todo para Gutiérrez. «Fue el equipo donde debuté como profesional, con la buena suerte de que en mi primera temporada, con Heriberto en el banquillo, ascendimos a Primera. Fue un orgullo porque yo había salido del fútbol regional y me hice importante en el club de mi tierra», explica.

Del primer ascenso, lo recuerda casi todo. Su memoria es prodigiosa. «Y lo que más me llama la atención es que después de tantos años haya aficionados que aún reciten de memoria la alineación: Ñito; Colo, Correa, Álvaro, Villar, Borredá, Zubillaga, Santos, yo de delantero centro, Padrón y Santi. Y no me olvido de Vicedo, un pedazo de jugador que había venido del Español. Y de Domínguez, un extremo izquierdo buenísimo, rápido y habilidoso como pocos».

También estuvo en Riazor

Talismán blanquiazul, Gutiérrez ha estado siempre cerca del representativo en sus momentos cumbre. También en la histórica promoción de Riazor, con un gol «de esos que no se olvida» –dice en referencia al de Eduardo Ramos, que valió para permanecer en Primera y dar paso a los mejores tiempos de la institución–. Por aquel entonces, las radios y televisiones se lo rifaban, como ilustre que era y es. «Acepté la invitación de Juan Carlos Castañeda, que es para mí uno de mis referentes radiofónicos», indica. «Me encanta la pasión que le pone», subraya José Juan, que vive «con muchos nervios esta nueva oportunidad de subir a Primera», que espera «no se escape».

Del grupo humano que dirige Luis Miguel Ramis destaca su fortaleza mental y cohesión, sobre todo en los momentos difíciles; y sugiere que le encantaría que «dos referentes que parecen jugadores canarios» como Aitor Sanz o Carlos Ruiz coronen su trayectoria con el ascenso que les falta. «Ya fueron importantes en la eliminatoria contra Las Palmas y ahora espero que lo sean igual frente al Girona», aduce.

No espera facilidades, «porque son un gran plantel y están en un estado anímico alto después de superar al Eibar», pero en todo caso confía en el representativo «porque ha estado arriba toda la temporada y eso no es casualidad, ni flor de un día, sino constancia, sacrificio y mucho trabajo». Lo que sí espera es disfrutar del gran día y hacer de talismán, como siempre que el Tenerife subió. Entre los veteranos del club «hay quienes dudaban si verían al equipo otra vez con los mejores, y parece que va a ser que sí».