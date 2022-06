El playoff del CD Tenerife, que se enfrenta a partir del próximo sábado a la lucha definitiva para el ascenso, está dejando una competición paralela en redes sociales. Si durante la pasada semana, el derbi canario entre los blanquiazules y la UD Las Palmas dio para miles de tuits, ahora el enfrentamiento con el Girona no parece que se vaya a quedar atrás.

Desde el pasado domingo, cuando se definió a los catalanes como el próximo rival de los tinerfeños, el debate sobre las posibilidades de ascender a la Liga Santander y la euforia de la afición blanquiazul ha sido una constante en la Red, pero en esta película ha llegado un nuevo actor: Thibaut Courtois.

El portero del Real Madrid no ha dudado en posicionarse a favor de los blanquiazules en la última ronda del playoff y según un mensaje publicado en su perfil de Twitter ha asegurado que prefiere que asciendan los blanquiazules: "Tenerife, que mis hijos son mitad tenerifeño", escribió el guardamenta belga.

El apoyo del portero madridista, y su error en el gentilicio, ha sido aprovechado por el CD Tenerife y ha contado para ello con la connivencia (y la gracia) del cancerbero titular del representativo-

Así, Juan Soriano no ha duda en plantarse delante de la cámara para mandar un claro mensaje a Courtois: "Aquí hay otro que también se siente medio tenerifeño", dice el portero isleño, que además golpea el escudo del Club en su pecho para mayor deleite de los aficionados.

Por si no era suficiente con este plot twist, la respuesta del belga no se ha hecho esperar. Y haciendo gala de su habitual sentido del humor no ha dudado en contestar. "A mí me están grabando", bromea el guardamenta del Real Madrid que además aprovecha para desear buena suerte al CD Tenerife. Y con corazones azules por si quedaba alguna duda de con quién irá el campeón de la Champion en esta pugna por el ascenso.