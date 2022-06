Sumando las dos últimas jornadas de Liga y la eliminatoria contra la UD Las Palmas, Shaq ha encadenado cuatro partidos siendo titular, algo de lo que no disfrutaba desde el mes de abril de 2021. Parte entre los candidatos a jugar de inicio con Motilivi.

La constancia de Shaquell Moore ha tenido recompensa en el momento crucial, en las eliminatorias de ascenso a Primera División. Después de reunir solo diez presencias como titular repartidas a lo largo del calendario, con muy poca continuidad, el futbolista estadounidense pudo ser protagonista en el doble derbi del playoff. 180 minutos sobre el césped en un duelo histórico. De ser un reserva habitual –de manera inesperada al comienzo–, a estar entre los claros candidatos a competir de inicio en la final de la promoción.

Quién se lo iba a decir allá por el mes de enero, cuando había visto pasar medio calendario jugando de manera esporádica y seguía siendo el suplente de Jérémy Mellot. Justo en esa etapa, el Tenerife recibió una «suculenta» oferta –así la definió el director deportivo Juan Carlos Cordero– de un club de Estados Unidos para hacerse con sus servicios. Aunque la entidad blanquiazul habría salido ganando en el plano económico, optó por no desprenderse de su lateral derecho. La última palabra la tuvo el presidente Miguel Concepción. La propuesta fue desechada y Cordero se encargó de explicarle al jugador que su sitio iba a seguir estando en el Tenerife, con el que había renovado su contrato hasta junio de 2024 dos años antes. «Lo ha entendido y peleará por un puesto», aclaró el dirigente.

Su entrenador, Luis Miguel Ramis, también se había mostrado partidario de quedarse con dos laterales «de altísimo nivel» como Mellot y Moore. «Para mantener un cierto nivel, necesitamos este perfil de jugadores», advirtió pensando en lo que estaba por llegar.

De entrada, la situación de Moore no cambió de manera radical tras el cierre de la ventana de invierno. Mellot siguió siendo el encargado de completar la defensa por el costado derecho. El francés era indiscutible por su excelente rendimiento. Con todo esto, Moore pudo enlazar dos partidos como titular en marzo, ante el Sporting y el Almería, pero no volvió a vivir una situación similar hasta los dos últimos encuentros de la temporada regular, en Eibar y en el Heliodoro contra el Cartagena.

Muy poco para el blanquiazul con más minutos y uno de los más destacados de la Liga anterior.

Cuando parecía que Shaq iba a tener que conformarse con un papel secundario en la fase de ascenso a Primera, entró en los planes de Ramis para los dos partidos ante la UDLas Palmas, y no para que Mellot se quedara en el banquillo. El técnico hizo coincidir a los dos laterales diestros en la alineación –como en el partido ante el Almería en el Heliodoro–. Shaq en su puesto y Jérémy por la izquierda. La apuesta salió tan bien, que se repitió en el estadio Gran Canaria.

«Siempre estoy ahí para lo que haga falta», comentó ayer el de Fort Lauderdale en los canales de comunicación del club. «Tienes que estar preparado para cuando te toque participar, y si es en partidos tan bonitos, mucho mejor», añadió Moore, convencido de que la aportación de cada jugador tiene el mismo valor independientemente del tiempo que pase en el campo, porque «todos suman, si juegan o no, si salen en el primer minuto o en el último, y más en la recta final de la temporada».

Fichado en 2019, Shaq se estrenó en el proyecto que no llegó a culminar Aritz López Garai, se consolidó con Rubén Baraja, tuvo recorrido con Fran Fernández y se convirtió en un futbolista esencial para Ramis, sobre todo en la primera temporada del tarraconense. En definitiva, Shaq ha vivido desde dentro la búsqueda de un objetivo que ahora está más cerca que nunca desde su fichaje. «Cuando llegué, todo era más complicado, pero ahora estamos jugando por algo muy bonito, algo que es fruto del trabajo», afirmó.

Tanto «en las buenas» como en «las malas», Moore ha notado el apoyo del tinerfeñismo. «La afición siempre ha estado conmigo, cuando me he ido y cuando he vuelto, y lo agradezco», confesó.

Después de superar un enfrentamiento con la UD Las Palmas de «mucha tensión», al equipo blanquiazul le queda saltar el último obstáculo ante un «buen equipo» como el Girona. «Sabemos que no será fácil, pero iremos a por todas; lo podemos conseguir», aseguró.