Andrés Martín: «La afición es un punto extra, ha estado espectacular»

Andrés Martín está disfrutando de cada momento de su etapa como futbolista del Tenerife, cedido por el Rayo Vallecano. Asegura que se siente «más futbolista» por el simple hecho de formar parte de una «gran familia» como la blanquiazul, y se muestra encantado con la respuesta del público. «La afición es un punto extra, ha estado espectacular, de diez», destacó el cordobés en los medios de comunicación del club, refiriéndose al apoyo recibido por el equipo en los dos derbis de la promoción.

El atacante se unió al representativo en el mercado de enero. No tuvo que darle muchas vueltas para ofrecerle una respuesta afirmativa al director deportivo Juan Carlos Cordero. «Cuando me llamaron para venir al Tenerife, no lo pensé ni un segundo», afirmó.

No tardó en tener claro que podía encajar en el grupo. «Es un equipo que trabaja muy bien, lo demuestra cada día y lleva toda la temporada igual», señaló Andrés, «contento» por el resultado de la eliminatoria ante la Unión Deportiva. «Era muy importante para el club y también para la afición», dijo.

Martín recordó que al Tenerife le quedan ahora «dos pasitos» para completar la temporada con un ascenso a Primera. «Vamos a intentarlo por todos los medios», garantizó. «No hay rival fácil», añadió refiriéndose al enfrentamiento de la final. «El que llega, lo hace por méritos propios, y aunque tenemos una ventaja por nuestra clasificación, lo vamos a dar todo en cada minuto», comentó el futbolista blanquiazul, siguiendo la pauta de Ramis. «Tratamos de plasmar la idea del míster en el campo, realizando un trabajo en equipo, porque el compañerismo es muy importante», finalizó.