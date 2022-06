Girona, último rival del CD Tenerife en la lucha por el ascenso

La final de la promoción de ascenso a Primera División ya está servida. Después de que el Tenerife se clasificara el sábado, dejando en el camino a la UD Las Palmas, este domingo lo hizo el Girona FC. El cartel del duelo definitivo se completó con un invitado sorpresa, dado que el equipo en cuestión no era el favorito a llegar tan lejos. Pero la escuadra de Míchel Sánchez fue capaz de imponerse en Ipurua al Eibar, por 0-2, para remontar el 0-1 que había encajado en Montilivi.

Todos los pronósticos apuntaban a una final entre Eibar y Tenerife. El conjunto guipuzcoano, que no supo amarrar la oportunidad de subir por la vía directa al perder en la última jornada de Liga en el campo del colista, entró en la promoción con paso firme, venciendo en la cancha del Girona. Lo tenía todo de cara, el resultado y la ventaja de haber quedado tercero en la clasificación general. Pero ni una cosa ni la otra le valieron para disputar la última eliminatoria con rumbo a LaLiga Santander. El Girona marcó pronto –un golazo de Borja García– y forzó una prórroga en la que terminó de decantar el encuentro.

En definitiva, Tenerife o Girona, uno de los dos acompañará a Almería y Valladolid a la máxima categoría como novatos. La final comenzará el próximo sábado en Montilivi (20:00), un estadio ligado para siempre a la historia del representativo por haber sido el escenario de su último salto a Primera. Fue en ese campo cuando, el 13 de junio de 2009, el equipo entrenado en ese entonces por José Luis Oltra sumó los puntos que necesitaba para lograr su objetivo. Aquel eterno gol de Dani Kome.

Cúando y dónde. Montilivi vuelve a cruzarse en el camino del club tinerfeño 13 años después. Será en la ida de la final de la promoción. La vuelta tendrá lugar en el Rodríguez López el domingo 19 de junio, también a partir de las 20:00. En ambos casos, con las cámaras de Movistar y #Vamos. No habrá televisión en abierto.

A diferencia del enfrentamiento reciente con la Unión Deportiva, en las semifinales del playoff, el Tenerife contará con el factor campo a su favor, es decir, que empezará fuera y terminará en casa. Y lo que podría ser incluso más relevante, ascenderá en el caso de que el resultado global de los dos partidos sea de empate, incluyendo la prórroga, dado que el equipo de Luis Miguel Ramis cerró el curso por delante del gerundense en la tabla. Quinto contra sexto.

Los últimos son los primeros. Casualidad o no, los cuartos y los quintos también mandaron en las cuatro anteriores promociones. En la campaña 2017/2018, un Valladolid que fue quinto subió después de vencer a un Numancia que acabó como sexto. Un curso más tarde, el cara a cara tuvo a Real Mallorca y a Deportivo como protagonistas, y cayó del lado balear. La temporada 2019/2020 se cerró con un Girona-Elche con final feliz para el conjunto alicantino, y la siguiente, con un Girona-Rayo, de nuevo resuelta a favor del sexto clasificado de la tabla.

Para la entidad gerundense no será la primera experiencia de este tipo. De hecho, es toda una experta, ya que acumula cinco participaciones en finales de promociones de ascenso a Primera. En 2013 perdió frente al Almería, en 2015 no pudo con el Zaragoza, en 2016 cedió ante el Osasuna, en 2020 perdió contra el Elche y en 2021 no tuvo más remedio que felicitar al Rayo. En resumen, cinco presencias y cinco decepciones.

Para el Tenerife será la segunda vez. Llegó a este mismo punto de la competición en la campaña 16/17 después de eliminar al Cádiz en las semifinales. El equipo dirigido en esa etapa por José Luis Martí se quedó en el intento en el duelo posterior. Ganó en el Heliodoro al Getafe, con un gol de Jorge, pero no logró culminar la obra en el Coliseum Alfonso Pérez, donde vencieron los locales (3-1).

Un pleno en Liga. En medio mes, Tenerife y Girona añadirán dos enfrentamientos a los que ya jugaron esta temporada, ambos con signo ganador para los blanquiazules. En el encuentro de la primera vuelta, celebrado en el pasado 8 de noviembre, los de Luis Miguel Ramis vencieron a los de Míchel por 2-1. Jeremy Mellot se estrenó ese día como goleador para adelantar al representativo, Álex Baena firmó el empate y Enric Gallego dejó los tres puntos en el Heliodoro Rodríguez López con un tanto en el minuto 80.

Luego, el 9 de mayo, el Tenerife repitió triunfo contra este rival, pero con Montilivi como escenario. Mario González anotó la única diana de un partido en el que los insulares resistieron ante las oleadas ofensivas de los rojiblancos.

De los seis primeros clasificados de la Liga, el Girona fue al que el Tenerife le sacó más puntos (6). El saldo contra el Almería, Eibar y Las Palmas fue nulo, y frente al Valladolid, del valor de un triunfo.

Antecedentes. La primera coincidencia de Tenerife y Girona en una misma competición es relativamente cercana. No fueron adversarios hasta la temporada 2008/2009, en la que los blanquiazules subieron a Primera y ganaron los dos enfrentamientos. A partir de ahí, el Girona visitó ocho veces más elHeliodoro, siempre en Segunda División. Las tres más recientes se saldaron con victorias locales. El balance en Montilivi tuvo como punto de partida el histórico 0-1 con el gol de Kome, pero siguió con nueve duelos en los que el Tenerife no logró ganar, incluyendo una eliminatoria de la Copa del Rey de 2014 que sacaron adelante los catalanes en la tanda de penaltis. Al fin, esa racha se cortó gracias a la victoria conquistada con el mencionado tanto de Mario.