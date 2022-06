Cazador cazado. Luis Miguel Ramis reconoció anoche que, lejos de verlas venir, su declaración de intenciones de ir a ganar al Estadio de Gran Canaria no era un farol. «Hemos entrado bien, sabíamos que en esos primeros minutos iban a intimidar muchísimo, con posesiones muy largas, pero fuimos muy verticales, muy agresivos y contundentes en los duelos, e intuitivos en las segundas jugadas. Los acabamos intimidando nosotros a ellos, y ya con el gol cogimos confianza y nos vimos fuertes», expuso al técnico en sala de prensa. Insistió el tarraconense en la «importancia del inicio» del partido, en el que su equipo mandó «un mensaje muy contundente». «Estábamos convencidos de que teníamos que marcar, porque sabía que ellos lo iban a hacer. No nos hicimos pequeños sino grandes. Mandamos mensaje muy potente acompañado de gol. El 0-2 nos vino muy bien para tranquilizarnos y ver que el triunfo estaba más cerca», añadió.

Como ya hiciera en el duelo de ida, Ramis elogió a sus jugadores. «Estoy muy contento con ellos; se dejan la vida y se parten el alma, y cuando no tienen más creo que se tocan el escudo y cogen más energía. Eso se consigue durante muchos meses y sellando ese ADN que yo quería...», dijo de los suyos antes de poner en valor el significado de pasar la eliminatoria y focalizar su siguiente reto. «No tengo interés en entrar en la historia, no debemos perder ni un segundo en pensar en ello. Lo que va a estar escrito está escrito, nos da confianza pero no superpoderes para superar la siguiente eliminatoria», expresó el técnico. «Lo que hemos hecho, ganar los dos partidos ante un equipo que venía en una gran línea, tiene mucho mérito y le damos mucho valor, pero nuestro objetivo estaba un poco más allá, y ahora tenemos esa oportunidad», insistió.

«Este equipo tiene carácter, espíritu... y tiene premio. Nosotros por suerte hemos sido los que reímos», dijo también el preparador catalán, que alabó las prestaciones de los jugadores sobre el césped del Estadio de Gran Canaria. «La lesión de Viera les trastoca, y sabíamos que ahí iban a jugar más por fuera para buscar centro. Lo han hecho bastante veces, pero logramos que tuvieran dificultades. Es normal que lograran el gol porque han empujado mucho, pero en su principal cualidad no se han sentido cómodos y han tenido que recurrir a algo que dominan menos», explicó el entrenador tinerfeñista.

Reconoció también Ramis que el vivido ayer es «el momento más potente» de su «carrera deportiva». «Venir aquí y conseguir que el equipo compita de esta forma durante todo el año no es fácil; es culpa de ellos. Muchos estaban en contra de esta idea, pero los jugadores sí creían», dijo en este sentido, antes de tener unas palabras hacia la afición. «Estoy tremendamente satisfecho por ella y por nuestra Isla. Aunque nos quisieran hacer pequeños, somos grandes y lo hemos demostrado. Que lo celebren», concluyó.

Pimienta: «Llegamos al límite de fuerzas»

El entrenador de la UD Las Palmas, Xavi García Pimienta, dijo tras perder ante el CD Tenerife que su equipo llegó «al límite de fuerzas» y ante un rival «experto», pero se mostró «orgulloso» de sus futbolistas. «No teníamos margen de error. Al final, entramos en la promoción y hemos llegado con ese límite de fuerzas pero con mucha ilusión, ante un Tenerife experto que ha hecho las cosas bien y ha sabido jugar esta eliminatoria y al que hay que felicitar», resumió el catalán. García Pimienta valoró que su equipo, tras el 0-2, hizo una segunda parte «muy digna», en la que redujo la diferencia, y admitió que con la entrada de Benito y Mujica buscaron «velocidad, llegadas y centros», una forma de jugar con la que consiguieron «hundir» al Tenerife en su campo, que apenas salió al contraataque. También valoró la «generosidad» de Viera en el esfuerzo, así como su lesión, porque «es humano».