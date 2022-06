Momento especial, de premiar al grupo, de que nadie se quede fuera. El Tenerife viajará este mediodía a Gran Canaria con veinticinco jugadores, los que estarán en el once inicial y en el banquillo, y dos que no podrán participar, los lesionados Pablo Larrea y Javi Alonso. Tanto el madrileño como el adejero formarán parte de la expedición y vivirán el partido de cerca, aunque no tanto como les hubiera gustado. Son los únicos blanquiazules descartados para el partido de vuelta de la semifinal de ascenso a Primera División.

Antes de partir en avión hacia el aeropuerto de Gando, Ramis dirigirá una última sesión de reactivación. A continuación, rumbo a Los Rodeos para completar una estancia mínima en Gran Canaria, con regreso esta noche tras el partido. El tiempo no ha dado para más. El equipo se entrenó el jueves en El Mundialito y ayer en el Heliodoro tras ganar el duelo de ida (1-0). Lo hizo con la ventaja de no tener novedades en la enfermería. Que no es poco, dada la acumulación de esfuerzos en tan poco tiempo. «Están todos bien, al 200 por cien», aseguró Ramis sin entrar en detalles. «El equipo está con muchas ganas de que llegue la hora de jugar», remarcó asumiendo que no caben las quejas por la estrechez del calendario, con tres partidos en apenas siete días –incluyendo el del pasado domingo con el Cartagena–. «Los dos equipos tenemos las mismas horas de descanso, hemos recuperado bien y todos llegan en buenas condiciones», agregó. Sin bajas por sanción ni por lesión, salvo las citadas de Pablo Larrea y Javi Alonso.