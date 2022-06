Ramis: "Estamos muy convencidos y tenemos mucha confianza"

Entre las ideas que transmitió Luis Miguel Ramis en la rueda de prensa previa al partido de vuelta de la semifinal de ascenso aPrimera División ante la UDLas Palmas, está la que tiene que ver con la convicción con la que el Tenerife afronta la visita al estadio de Gran Canaria – «nos vamos a dejar el alma»–, o la advertencia de que los blanquiazules no iniciarán este encuentro con la obsesión de defender la ventaja lograda el pasado miércoles en casa, el 1-0.

En el mensaje del técnico a la afición, recordó que «unos reirán y otros llorarán», pero quiso dejar claro que el Tenerife llegará al límite para que el desenlace sea el más feliz. «Saben que nos vamos a dejar el alma, que estamos muy convencidos y que tenemos mucha confianza», declaró sin olvidar que «esto es un juego y unos reirán y otros llorarán». En esa reflexión, destacó el mérito de haber llegado a este punto de la temporada con opciones de subir a Primera. «Aceptaré todos retos que se nos pongan por delante, y los asumo con muchas ganas y con mucha confianza», comentó.

Ramis aseguró que el Tenerife no irá al estadio de Gran Canaria con la idea de «gestionar ningún resultado», porque «el partido del miércoles está terminado» y no existe en la plantilla blanquiazul la «sensación» de que vaya a partir con alguna ventaja. «No iremos a Las Palmas a defender ningún resultado, sino a hacer nuestro partido, a sacarlo adelante. La eliminatoria está tan igualada que antes del encuentro del miércoles, porque estos márgenes, en el fútbol profesional, no decantan nada, así que no podemos dejar de hacer nada por pensar que tenemos un resultado favorable. Tenemos que ir al límite, como hemos hecho toda la temporada, con nuestras características y con nuestras cualidades, sabiendo que tendremos a un rival muy bueno delante y con un potencial muy grande. Conforme vaya avanzando el partido, iremos tomando decisiones. Lógicamente existen múltiples posibilidades y tendremos que ir tomándolas sobre la marcha. Hay un dibujo, un plan de partido, tenemos una ruta, lo tenemos clarísimo, pero el partido te lleva a algunos sitios en los que tienes que tomar decisiones, y este no será diferente», explicó el entrenador del Tenerife.

Por otra parte, contó que las manifestaciones de Jonathan Viera tras la derrota amarilla en el Heliodoro no tuvieron ninguna repercusión en el vestuario. «No hemos tenido debate, no nos preocupamos de discutir sobre interpretaciones o declaraciones de futbolistas de los equipos rivales», zanjó Ramis.