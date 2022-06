Una prueba de resistencia para el CD Tenerife

Este sábado acabará todo para CD Tenerife o para UD Las Palmas. Terminará un camino que empezó a mediados del mes de julio de 2021, con la pretemporada, y el 15 de agosto con la primera jornada de Liga, cuando la participación en la promoción de ascenso no era más que una aspiración lejana, un objetivo que fue cogiendo forma poco a poco y que se convirtió en una realidad para ambos, ahora enfrentados en un duelo exprés a doble partido que llega a su fin.

A uno de los clubes no le quedará más remedio que asumir la amarga experiencia de verse superado por su eterno rival en un enfrentamiento sin precedentes, por el contexto y la trascendencia, y quedar resignado a repetir otra campaña en la Segunda División. El otro estará a solo dos partidos de la máxima categoría. Tendrá el privilegio de disputar la final de la promoción ante el ganador del cruce entre Eibar y Girona (0-1 para los guipuzcoanos en la ida) los días 11 y 19 de junio. Que ascienda o no, ya será otra cuestión.

Para poder llegar tan lejos, al Tenerife le bastará con empatar en el estadio de Gran Canaria. Por supuesto, el triunfo también le valdrá para sellar el pase. En cambio, a la Unión Deportiva solo le servirá un desenlace, un triunfo por la diferencia que sea. Es el escenario que se presenta después del 1-0 conseguido por los blanquiazules el miércoles en el Heliodoro. Esa mínima ventaja adquirida gracias al tanto de José León, obliga a Las Palmas a vencer. No necesitará golear. Si lo hace por un margen mínimo, accederá a la final, ya que si el resultado global es de empate, se clasificará el mejor situado en la tabla al término del calendario regular; y el conjunto amarillo adelantó al blanquiazul en la última fecha para situarse cuarto. En los cálculos no se tiene en cuenta si los tantos se marcan en campo propio o ajeno. Valen lo mismo. Además, podría jugarse una prórroga si al término de los 90 minutos hay igualdad en el marcador global (un 1-0 o un 2-1, por ejemplo). Un tiempo extra que no daría paso a la tanda de penaltis, fórmula que quedó suprimida a partir del playoff de la Liga 2010/2011.

Las reglas están claras, pero no lo que ocurrirá en el campo. Eso sí, como en la ida, no se espera que ni García Pimienta ni Luis Miguel Ramis sorprendan con sus propuestas. La Unión Deportiva saldrá a llevar la iniciativa (72 por ciento de la posesión del balón en el Heliodoro) y a elaborar de manera artesanal cada acción ofensiva. Y el Tenerife pondrá en funcionamiento el plan con el que se siente más cómodo, el de esperar a su oponente en campo propio dispuesto a robar el balón y salir rápido al contragolpe. Para los blanquiazules será, en teoría, todo un ejercicio de resistencia para, como mínimo, conservar el tesoro del 1-0. Habrá que ver si le da o no, pero precisamente la capacidad de sufrimiento ha sido uno de sus puntos fuertes en esta campaña. Ya lo demostró, sin ir muy lejos, en varios tramos del partido de ida.

Eso es lo que se ve venir. Otra cosa es lo que pase. Ramis aseguró que no especulará con el resultado. Que no ha preparado este partido pensando que cuente con una ventaja. Que saldrá a ganar.

Lo intentará con una alineación que, según se mire, podría ofrecer pocas dudas. Aunque el tiempo de recuperación ha sido corto, se supone que repetirán muchos o casi todos de los titulares del miércoles. Sobre todo, porque el rendimiento colectivo fue notable. Por tanto, podrían volver a salir de inicio los dos laterales derechos, Shaq en su puesto y Mellot en el carril zurdo, encargándose de secar a Jesé. Partiendo de la base de que hay varios fijos (Soriano, Carlos Ruiz, León, Aitor, Gallego...), las dudas estarían en si Sergio releva a Alexandre para fortalecer aún más el medio, si hay hueco para Elady, si Bermejo y Mario tienen continuidad... El reto consistirá en resistir, en llegar a la final.

Sadiku, disponible. Armando Sadiku, el delantero centro titular de la UD Las Palmas en casi todas las jornadas del tramo final de la Liga, podría regresar hoy a la convocatoria después de perderse el partido del miércoles.

Casi las mismas faltas por partido. La afirmación de García Pimienta en la rueda de prensa de ayer de que el Tenerife hace «muchas faltas», tiene sus matices. Según la base de datos de LaLiga, el Tenerife terminó con 626 y Las Palmas, con 583. La media de los blanquiazules fue de casi 15 por jornada, y la de los amarillos, rozó las 14. En el derbi del miércoles, la diferencia sí fue algo mayor, de 21 contra 15.

Un lleno histórico. No quedan entradas desde ayer para el Las Palmas-Tenerife de esta noche. Se espera, por tanto, que asistan unos 32.400 espectadores. En un sector de la grada del estadio se reunirán los 700 blanquiazules que, en su gran mayoría, viajarán hoy a Gran Canaria en barco, con vuelta a casa tras el partido.

Un triunfo en Siete Palmas. De los once partidos oficiales que ha jugado el Tenerife en el estadio de Gran Canaria, solo ganó uno, el del 22 de noviembre de 2008, resuelto con un gol de Alfaro (0-1). El balance es de seis empates, esa victoria y cuatro derrotas.