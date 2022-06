Referencia incuestionable cada vez que se habla de derbis y de ascensos, José Luis Oltra Castañer (Valencia, 1969) responde al teléfono y contesta afirmativamente cuando se le pregunta si ve al CD Tenerife con opciones reales de vencer mañana. Especialista en clásicos contra Las Palmas y gran artífice del último gran éxito del representativo –subió con un juego excelso y una competitividad extrema en 2009–, ve muchos argumentos a favor del equipo de Luis Miguel Ramis.

«Me gustó mucho el partido en sí», explicaba ayer Oltra. «Me sorprendió que fuera tan abierto para ser un playoff. Y eso es mérito de los futbolistas por haber sabido abstraerse y jugar con tan alta intensidad», expuso durante una entrevista en la SER. «Los dos estuvieron en su papel. El Tenerife hizo un gran partido y la pena fue que no se redondeara un poco más su victoria», enunció.

«Fue un partido chulo y de recuperar sensaciones: todos estuvieron a un nivel alto de compromiso»

Ahora, el exblanquiazul subraya que «cambia el panorama para la vuelta» y evidentemente crecen las opciones blanquiazules gracias al gran gol de José León Bernal. «No es lo mismo ir a Gran Canaria a tener que buscar un resultado; que a defender un resultado. Y eso no significa que tengas que cambiar el modelo o modificar tu apuesta», expone.

«El Tenerife es el mejor visitante y es de encajar poco», aduce Oltra, con velada referencia a unos guarismos indiscutibles, los que ubican al equipo de Ramis cerca de la perfección y la excelencia cuando sale del Rodríguez López; y con una fiereza difícilmente comparable en defensa a la del resto de aspirantes al ascenso. En cuanto al envite del miércoles, lo único que lamenta es que faltara una pizca más de acierto. «Realmente, hubo posibilidades para más. En la primera mitad el Tenerife tuvo la de Enric Gallego para un segundo gol; y más acercamientos, uno de ellos que acaba en el palo», enumeró.

«Lo primordial para el segundo encuentro de la eliminatoria es recuperar al equipo del desgaste físico»

«Fue un partido chulo, de recuperar sensaciones», considera Oltra, que se deshace en elogios hacia Luis Miguel Ramis, que va en el camino de emular la gesta de Montilivi. «Su plan y la ejecución Ramis es brutal. Destacaría a todos los jugadores, que estuvieron a un nivel alto de compromiso, esfuerzo, trabajo y fútbol. Pero el papel del Heliodoro fue inmenso. El estadio estuvo en lo que yo siempre he visto y he conocido. En las grandes citas, no solo no falla; es que te da. En los momentos más delicados, metió mucha presión a todo el mundo y ayudó mucho al equipo», recalcó ayer el ex del Deportivo, Castellón, Granada y Córdoba, entre otros clubes.

«Lo único que lamento es que no se aprovecharan las posibilidades para redondear un 2- 0

En relación a la vuelta, Oltra considera que debe ser prioritario y casi una obsesión «recuperar» a los jugadores después del enorme y largo desgaste realizado el miércoles. A partir de ahí, cree que todo puede pasar. Y apuesta todo o nada, a blanco y azul.