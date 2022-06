Fiesta, tensión y fútbol

En este derbi sin parangón en el fútbol mundial, con dos aficiones separadas por el mar a lo largo de todo el año y convergentes solo cuando sus dos equipos juegan derbis de alto voltaje como el de ayer. Los seguidores de ambos equipos pasaron por todos los estados de ánimo a lo largo de un carrusel de emociones que comenzó a primera hora de la mañana. Y que acabó al anochecer, cuando los blanquiazules regresaron a sus domicilios; y los amarillos volvieron rumbo a casa. Es solo un parón porque la tensión, el entusiasmo por el clásico y la incertidumbre por el desenlace se prolongan al menos 72 horas más. Es lo que tienen estas eliminatorias de ascenso, en las que nada se dilucida hasta el último suspiro.

«No quiero morirme sin ver al Tenerife en Primera», relato emocionado de dos veteranos seguidores

Fue ambiente de partido grande el que pudo verse en la cuenta atrás hacia el inicio del partido de ida de la semifinal del playoff.

El fuerte dispositivo policial minimizó los conflictos, pero sí hubo intercambio de gritos e insulto

Miles de aficionados se acercaban al escenario del encuentro, un Heliodoro Rodríguez López que lucía sus mejores galas, en esta ocasión con la novedad de una amplia presencia de seguidores de la Unión Deportiva. Unos 700 amarillos apoyando al conjunto de Xavi García Pimienta. Casi todos, procedentes de Gran Canaria en viajes en barco para estar el tiempo justo en Tenerife.

Tras llegar al muelle de Santa Cruz, los hinchas visitantes se acercaron a pie hasta el estadio, bajo un fuerte dispositivo de seguridad. El momento de mayor tensión se produjo en la calle San Sebastián, justo antes de acceder al sector de la cancha destinado al público del equipo rival del Tenerife, la curva de las gradas altas que une Herradura y San Sebastián. Ahí, la coincidencia de la fila amarilla con la marea blanquiazul generó gestos de provocación e insultos de los N lado y de otro, brote que fue controlado de inmediato por la Policía Nacional, con la prioridad de que el acceso al Heliodoro fuera fluido y transcurriera sin incidentes.

Los detalles

Fue un miércoles donde un cúmulo de pequeños detalles hicieron grande la fiesta del fútbol canario. Uno de ellos, el plan –ejecutado solo a medias– de los seguidores del Tenerife para lucir de blanco y dejarse notar con este color en las gradas del Heliodoro. Al final, cada uno acudió ataviado como quiso: de rosa solidario, azul tinerfeñista o blanco inmaculado. Cualquier vestimenta valía si era con el escudo del representativo para animar y jalear a los futbolistas locales, que sintieron el apoyo de los suyos en un recibimiento exprés. Fue en un abrir y cerrar de ojos. Apenas duró unos segundos el trayecto casi meteórico de los protagonistas del juego en el camino que les separaba del hotel Escuela hasta el acceso al terreno de juego. Bengalas, banderas y bufandas se hicieron notar mientras se aproximaba la hora de la verdad y el momento que pitó el comienzo Iglesias Villanueva.

Hubo un momento en que ambas aficiones canarias compartieron lema: «¡Sí, se puede!»

Con un coruñés poniendo paz entre amarillos y blanquiazules, ocurrió que se adueñaron del mismo lema (¡«Sí se puede!») en los minutos previos al comienzo del primero de dos derbis consecutivos. Y si uno de los felices propósitos del día era que la afición canaria luciera en todo el país –por la repercusión y el impacto nacionales del duelo–, esto ocurrió en el instante que los casi 22.000 asistentes al partido (obviamente no los 700 y pico venidos de Gran Canaria) levantaron las cartulinas del mosaico y desplegaron por toda la grada (de San Sebastián Alta a San Sebastián Baja) un tifo con mensaje. «El objetivo era que los jugadores sintieran suyas estas palabras: adelante sin temor a la meta final», explicaba emocionado Fran León, presidente de la Federación de Peñas, que no se cansaba de dar las gracias a todos los que –en tiempo récord, relata– se encargaron de instalar cartulinas, lonas, tiras blancas y azules para que el Rodríguez López luciera como un templo. «Está precioso», narraba un emocionado Domingo a sus 87 años de edad. «No puedo morirme sin ver otra vez al Tenerifito en Primera», contaba Fermín, quien asegura que hacía años que no veía el estadio «tan bonito». Fue un día de muchas emociones compartidas, de comunión, de fiesta. Hasta que el balón echó a rodar y la pelota habló, por supuesto el derbi fue de las aficiones. Un espectáculo para los sentidos. Un impresionante despliegue que casi pareció carnaval.