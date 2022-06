El CD Tenerife ganó (1-0) a la UD Las Palmas el partido de ida de las semifinales de la promoción de ascenso a Primera División, jugado en el Heliodoro Rodríguez López (19.732 espectadores). Los blanquiazules llegarán con ventaja al duelo de vuelta, programado para el próximo sábado en el estadio de Gran Canaria (20:00). Los blanquiazules llegarán a la final si vuelven a vencer o empatan. A la Unión Deportiva le bastará con imponerse por cualquier resultado, aunque sea el más corto.

Ramis se había guardado una sorpresa para la alineación titular. Hizo coincidir a los dos laterales derechos, uno en cada lado, Shaq Moore en el natural y Mellot en el izquierdo. Los especialistas del carril zurdo, Pomares y un Álex Muñoz recién salido de una lesión, esperaron su turno en el banquillo. Fue un once en el que no entró el máximo goleador, Elady Zorrilla, y en al que volvió Álex Muñoz, que no jugaba desde el 22 de abril.

En resumen, el Tenerife inició el derbi de las semifinales de la promoción de ascenso a Primera División con Juan Soriano, Shaq Moore, Carlos Ruiz, José León, Jérémy Mellot, Aitor Sanz, Alexandre Corredera, Víctor Mollejo, Álex Muñoz, Mario González y Enric Gallego.

Donde no hubo sorpresas fue en la puesta en escena de unos y otros. Como se esperaba, dos estilos diferentes con un objetivo común. El Tenerife, ordenado en su campo, agresivo en la presión, atento al error del rival para volar y golpear, sin renunciar al fútbol directo. Las Palmas, paciente, dueña del balón, fiándolo casi todo al toque, a la combinación y a la imaginación, al fútbol artesanal. Ese pulso fue oscilando por momentos en un tramo inicial en el que no pasaron grandes cosas. Los locales no se lo pensaban dos veces y trataban de finalizar cada ataque. Mollejo lo demostró en el primer minuto con una volea que acabó en córner, Carlos Ruiz un poco más tarde tratando de sorprender a Valles desde unos 35 metros... La Unión Deportiva seguía a lo suyo. No le temblaban las piernas cuando tenía que sacar el balón jugado desde su portería delante de tres o cuatro lobos blanquiazules. Y cuando superaba la línea de presión, insistía por el costado izquierdo, donde Mellot tuvo que librar duelos con Jesé. Así, con esa tendencia, el conjunto grancanario logró acercarse al gol con un remate de Viera que sacó Shaq bajo el larguero (26’).

La reacción tinerfeña fue inmediata. Lejos de acobardarse ante el dominio visitante, acentuó su apuesta y fue ganando terreno con conexiones de larga distancia buscando la espalda de los centrales amarillos. Gallego confirmó que el Tenerife había vuelto a coger las riendas del encuentro con un cabezazo al larguero, a pase de Alexandre (29’). La ocasión hizo que la Unión Deportiva se tambaleara. El Heliodoro rugió y el equipo de Ramis se creció. Había entendido que era el momento de dar otro paso al frente, como el boxeador que suelta una mano tras otra aprovechando un instante de debilidad del rival. Y el segundo impacto acabó en gol. Una falta lanzada por Alexandre fue a parar a Carlos Ruiz, quien volvió a meter el balón en el área para que José José León se estrenara, con un zurdazo, como anotador. Su remate rozó en Mfulu y despistó a Álvaro Valles (35’). El plan de Ramis empezaba a coger camino.

El 1-0 no llevó al Tenerife a tener una actitud conformista. Al contrario. Fue a por más delante de un estadio entregado. Y estuvo muy cerca de llegar al descanso con una ventaja superior. Valles sacó un testarazo de Mario en el minuto 42 y una clarísima ocasión de Gallego, tras una jugada individual de Mario, en el posterior.

La Unión Deportiva trató de no descomponerse y mantener su línea de juego, fórmula que le permitió rozar el empate en el 44, pero Moleiro no acertó a batir a Soriano y José León impidió que un remate posterior de Cardona cruzara la línea de gol.

Siguiendo el método Ramis, tan productivo con el resultado a favor, el Tenerife fue capaz, una vez más, de domar el partido, llevarlo a su terreno. Más o menos se jugó a lo que quiso en el comienzo del segundo tiempo, eso sí, viviendo al limite por el fútbol de alta escuela que debía neutralizar. Pero los blanquiazules saben sufrir. Se sienten cómodos en ese papel.

El balance ofensivo amarillo se había reducido a un tiro de Kirian (46’) y un remate de cabeza de Mújica (59’), fuera en ambos casos, y García Pimienta aportó soluciones con los primeros cambios.El mediocentro Maikel, de nueve.

La vía de acceso de la Unión Deportiva siguió siendo una banda izquierda en la que a Mellot se le multiplicaba el trabajo. Ramis movió piezas. Quitó a Alexandre y a Mario y puso a Sergio González y Andrés Martín. Pilas nuevas para la último tramo del partido, una fase en la que Las Palmas apretó el acelerador para no perder. Moleiro, partiendo del costado izquierdo y inventando una genialidad, puso a prueba a Soriano, tirando al palo más alejado. El sevillano despejó el balón a córner (68’). A continuación fue Kirian el que probó suerte con uno de sus puntos fuertes, el disparo a media distancia. La pelota salió fuera por poco.

No hubo mucho más. Las Palmas se enredó sin encontrar la luz de un Jonathan Viera que apenas dejó algunos destellos. El Tenerife, pegajoso y constante, no solo fue aburriendo al conjunto grancanario, sino que pisó el área contraria alguna vez, guardando el tesoro del 1-0 pero tendiendo la mano por si caía otro gol. Intención que no se tradujo en oportunidades claras, pero que fue frustrante para una Unión Deportiva impotente, sin ideas ni reacción. Ni con 7 minutos de alargue.