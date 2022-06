«Es momento de unirnos todos y de estar con el Tenerife»

¿Derbi de alta tensión el que se juega esta noche?

Bueno, sí. Yo creo que a un derbi canario no se le puede pedir más. Por pedir algo más, si acaso, que fuese la final por el ascenso. Pero es un partido de alto voltaje, indiscutiblemente.

¿Qué fue lo primero que se le vino a la cabeza cuando el domingo se produjo la derrota contra el Cartagena y tomó cuerpo este derbi por el ascenso?

Son retos, son desafíos. Muchas veces para escribir la historia hay que ir por los caminos más complicados y sinuosos. Igual sin sufrimiento y dificultades, luego al éxito no se le daría el mismo valor. Yo no lo veo mal, más bien al contrario.

¿Son una estrategia las declaraciones de Ramis, que otorga el papel de favoritos a los amarillos?

Yo honestamente no creo que haya favoritos en este tipo de enfrentamientos de tanta rivalidad. Incluso me atrevería a decir que, aunque se habla mucho de dinámicas, poco van a influir cuando comience el balón a rodar. El fútbol es bonito porque se puede cambiar y girar todo eso. Tenemos una demostración palpable y muy cercana en la jornada del pasado domingo. Y en la anterior. Los dos primeros y grandes favoritos sucumbieron y sufrieron con el Alcorcón, farolillo rojo. Lo hizo primero el Almería y luego el Eibar. Ante un contrincante desahuciado, sin nada que hacer, que ha sido juez de la competición y ha puesto muy nerviosos y muy tensos a dos proyectos millonarios. Todos dábamos hecho lo que iba a pasar, y no. El fútbol está hecho para cambiar dinámicas, favoritismos y quinielas. Así que, a los que hablan de que Las Palmas llega muy bien y va a arrasar, les diría que este presunto favoritismo es un motivo más para romper con lo establecido o con lo esperado.

¿Cambia mucho que ya no valgan el doble los goles obtenidos en campo contrario?

Sí, el fútbol ha dado un cambio brutal. Parecía que no iba a tener tanta incidencia, pero la estamos viendo en la Copa del Rey y en las competiciones europeas. Es un factor que está haciendo más verdaderas las eliminatorias a doble partido. Yo me preguntaba por qué tenían valor doble los goles a domicilio, ¿qué sentido tenía? Era injusto. En cambio, sí que tiene sentido que, en caso de empate no haya penaltis, sino que siga adelante aquel que mejor haya hecho los deberes en la liga regular.

Acabó el ejercicio liguero y Ramis, a quien usted conoce bien, reunió a sus futbolistas en torno a él y les arengó por largo rato, a la vista de todos. ¿Hasta qué punto puede ser crucial el rol motivador del entrenador y que ya tenga experiencia en este tipo de eliminatorias?

La confianza que a mí me ha inspirado Ramis es que conoce el ambiente y el entorno, así que no le influye ni se ve condicionado por el ruido externo. Además, es un entrenador ganador. Él, desde que comenzó la temporada y concibió este proyecto, quería ascender y llegar a Primera. Daba igual que fuera por el camino rápido o por el de la promoción.

¿Por eso pidió dos años de contrato, para planificar con previsión y así huir del cortoplacismo?

Yo hablé con él cuando empezó el campeonato y y entonces supe de su ambición e intenciones. Además, efectivamente es un gran motivador y gestor de grupos. Es un estudioso del fútbol, está preparado para este tipo de desafíos y, como decías antes, ya conoce la promoción y la ha jugado. Tengo plena confianza en él y en su forma de afrontar esta eliminatoria. Y ojo, entiendo a quienes no le tengan fe, pero creo que es un momento para unirnos todos. Es bueno que haya diferentes formas de pensar y que haya críticas, porque así no se duerme nadie. Pero llegado el playoff, no nos queda otra. Todo el que quiera al Tenerife tiene que estar con el equipo; es una oportunidad que no sabemos cuánto tiempo va a tardar en volver.

Muchas veces ante este tipo de duelos y de derbis se habla de hombres imprescindibles. ¿Cuál es el suyo?

Yo no considero intocable a nadie. El Tenerife, con unos jugadores y con otros, ha demostrado que es un equipo competitivo. Ha tenido actuaciones muy sólidas, muy solventes, pero no por determinados nombres propios; sino por la fuerza del grupo. También es cierto que hay otras veces que ha podido bloquearse, como el domingo con el Cartagena, pero en líneas generales ha sido muy regular. ¿Jugadores imprescindibles? Evidentemente hay que tener en consideración en este tipo de partidos a gente como Aitor Sanz o Carlos Ruiz. A nivel de grupo y de equipo, son hombres muy importantes por su forma de expresarse, porque ya han demostrado su compromiso intachable con el club y porque saben cómo manejar un vestuario. Pero lo digo más a nivel de grupo, que a nivel de campo. Ahí, en el césped, da igual quién juegue. Creo que veremos un Tenerife solvente.

Y en este tipo de circunstancias, ¿hay que abstraerse del entorno o hay que contagiarse de lo que transmite el entusiasmo de la gente?

Yo soy partidario de hacer campaña, pero desde el mismo momento que acabó la jornada 42. Una campaña para ganar el partido de hoy, para ganar la eliminatoria y ganar la promoción. Lo ideal es montar un gran partido y que todo el mundo estemos a lo mismo; que nos contagiemos los unos a los otros; que todos nos llenemos de ganas de vencer, no ya a Las Palmas, sino ganas de subir a Primera División.