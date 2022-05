Luis Miguel Ramis confesó este martes, en rueda de prensa, que la experiencia de dirigir al Tenerife en la promoción de ascenso a Primera División es el "momento más potente" de su carrera deportiva.

El técnico comenzó hablando del estado de ánimo de su equipo. "Estamos tranquilos, los nervios son muy de cada uno, pero estamos tranquilos, preparándolo bien, descansando, hablando con los jugadores, trabajando lo que creemos que tenemos que trabajar y con muchísimas ganas de que llegue el partido», manifestó. «Los jugadores están concentrados, responsabilizados, comprometidos, solidarios, ilusionados... Todo lo que conlleva haber peleado durante toda la temporada para alcanzar uno de los puestos que da derecho a pelear por subir a Primera División. En su cabeza está seguir dando pasos adelante. Queremos terminar lo más tarde posible. Eso supone llegar hasta el final. Estamos convencidos. Lo haremos con toda la humildad del mundo, sin ponernos ni por encima ni por debajo de nadie, compitiendo los partidos y, obviamente, dándole la importancia que sabemos que tienen estos partidos».

En cuanto a las claves del duelo con la UD Las Palmas, prefirió no quedarse con una sola. «Es difícil puntualizar, hay muchas y tienen que ver con no equivocarse, centrarse en el partido, ser constantes en toda la eliminatoria, saber aprovechar los momentos, acertar... Son muchas cosas. Obviamente, lo emocional nos llega a todos por todo lo que rodea el partido. Es una mezcla de muchas cosas y el futbolista profesional tiene que saber convivir con ello. Esto es lo bonito, reaccionar ante este tipo de situaciones y hacerlo bien».

Ramis no puso excusas por la cercanía del partido de ida de las semifinales con el último de Liga. «Es el tiempo que es, entiendo que a todos nos gustaría tener más tiempo, pero llega cuando llega y estamos preparado. Durante toda la temporada hemos trabajado, hemos soñado y hemos peleado para llegar a este momento y lo de menos es el número de horas que hay», explicó.

Tampoco le dio muchas vueltas al orden de los partidos, este miércoles en el Heliodoro y el sábado en el estadio de Gran Canaria. "Nosotros hemos cerrado la puerta de la Liga con una buena trayectoria y esto empieza en un escenario totalmente diferente, con el rival que nos ha tocado. Todos hubieran sido igual de difíciles. Nosotros estamos entre los cuatro equipos que tienen posibilidades de ascender a Primera División, y desde luego vamos a pelear con todo para conseguirlo»

Asimismo, remarcó que el Tenerife entra en una fase diferente a la Liga.emos cerrado una puerta y se nos abre otra muy bonita, la más ilusionante de todas. Eso habla de que estamos dando pasos importantes, y este lo es con mayúsculas. Preparamos este partido como los anteriores, pero con menos tiempo. Lo principal para los jugadores es tener un buen descanso, una buena alimentación. Cuando estamos juntos tratamos de ser muy claros con las ideas, seguimos la flecha que nos hemos marcado. El partido ya es lo suficientemente estimulante para tener que dar explicaciones. Ellos lo palpan en el entorno. Nosotros nos centramos en lo que hace falta en este partido, en nuestra capacidad, en saber leer todos los momentos, en acertar y estar concentrados... Son muchas las cosas que hay que hacer bien para sacar adelante una eliminatoria como esta».

Sin entrar en detalles acerca de sus planes, señaló que tanto Tenerife como Las Palmas son "dos equipos bastante reconocibles en el juego y, sobre todo, en el comportamiento. Eso habla de dos equipos con una personalidad marcada. Si nos hemos metido los dos en el playoff, es porque hemos tenido una continuidad en ese comportamiento buena durante toda la temporada».

En el plano personal, reconoció que se acerca al "momento más potente" de su carrera. "El año es especial por el centenario, porque hemos empezado un proyecto juntos en el que queríamos construir un equipo competitivo que estuviera peleando por esta posibilidad. Lo hemos hecho. Encima, nos toca un partido grande en la primera eliminatoria. Con lo cual, estamos haciendo las cosas bien. Los equipos se hacen grandes consiguiendo retos importantes, y este lo es. Lo afrontamos con mucho gusto. Esta es la forma con la que los clubes crecen. Todos lo merecemos porque nos lo hemos ganado, club, afición, jugadores, técnicos... Y queremos aprovecharlo. Es un reto espectacular para nosotros y no lo cambiaríamos por nada. Lo siento como el momento deportivo más potente de mi carrera y estoy preparado para asumirlo y para ir hacia delante».

Por otra parte, fue consultado por la reacción del entrenador de Las Palmas, Xavi García Pimienta, sobre el convencimiento de Ramis de que el Tenerife no es favorito en esta eliminatoria. El técnico amarillo considera que su colega le quería tender una trampa. «Interpreté los números que san, son muy sencillos. Luego, que cada uno lleve esas palabras donde quiera. Si me preguntan si llegan el mejor momento, digo que sí. En los últimos partidos de Liga, si vuelves a abrir esa puerta, tienen mejores números. Y los dos partidos contra ellos los ganaron... A eso me refiero. Lo demás son interpretaciones en las que yo no entro».

Por último, Ramis destacó el papel que tendrán las aficiones. «La rivalidad existe, esperamos que no haya ningún problema, que sea una eliminatoria bonita, deportivamente hablando, y que cada afición disfrute con su equipo. En el fútbol, cuando llegas a estos niveles y a este tipo de finales, hay dos soluciones, o ríes o lloras, pero para reír o para llorar tienes que jugar estos partidos, y estamos preparados para asumir ese reto y pelearlo para que sea nuestra afición la que disfrute».