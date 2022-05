La afición del Tenerife se vuelca con su equipo ante el derbi

Ilusión, ganas de derbi y muchísimo ambiente. Unos 200 abonados guardaron ayer cola frente a las taquillas del Heliodoro Rodríguez López con el objetivo de hacerse con las últimas entradas de acompañante para el partido de este miércoles entre el CD Tenerife y la UD Las Palmas, el primero del playoff de ascenso a la preciada Liga Santander.

Los primeros de la fila llegaron alrededor de las 7:30 horas, algunos con semblante serio y otros pasando el tiempo entre risas y fiestas en espera de la apertura de las taquillas que no se abrieron hasta las 10:00, hora en la que la fila casi llegaba al final del descansillo del estadio, al lado de La Mutine. En medio, debates y discusiones sobre las posibilidades del Tenerife en la eliminatoria en las que ganó el optimismo por goleada, como no podía ser de otra forma.

Muchos pacientes aficionados, casi todos entrenadores de Primera, eso sí; y un tema en común, esas posibilidades que se le dan al Tete para pasar la eliminatoria. En este caso, casi todos hablan de lo mismo: «El Tenerife tiene que recuperar la solidez que ha mostrado a lo largo de toda la temporada menos en los últimos partidos», sentencian.

Para Juan Rodríguez, jubilado, la clave de esta fase estará «en la solidez defensiva que muestre el Tenerife», tal y como hizo durante buena parte de la temporada, una idea compartida por la gran mayoría de los encuestados.

José Domingo Morales no esconde las dificultades del choque «porque Las Palmas viene enrachado, pero creo que tenemos posibilidades de ganar el partido. La clave estará en que el Tenerife vuelva a sus orígenes, los del principio de la temporada, y controlar el partido en Las Palmas».

Omar Ibrahim no esconde que «la eliminatoria está complicada. Las Palmas llega bien y nosotros hemos tenido una mala rachita. Siempre debemos confiar en el club y en lo que puedan hacer los jugadores». Tiene claro que será clave que los blanquiazules «empiecen ganando para ir con un buen resultado a Las Palmas e intentar aguantar el resultado. Intentar ganar a toda costa»

Carlos García no tiene pelos en la lengua y traslada que «el derbi lo veo un poco amarillo ya que llegan con una dinámica mejor que la nuestra. Pero estamos en un clásico y aquí puede pasar cualquier cosa». Destaca que «la clave estará en mantener la portería a 0 aquí y hacernos fuertes allá en base a la tónica de toda la temporada», dijo.

Jonathan Gutiérrez es bastante optimista, y sin ambages señala que afronta esta eliminatoria «con ilusión, a pesar de que el Tenerife ha tenido algunos altibajos, sobre todo al final de temporada. Tengo bastante ilusión y vamos a dar la talla. ¿Las claves? Creo que en casa vamos a hacer un partidazo y fuera sorprenderemos porque somos el mejor visitante de la liga».

Francisco Crisóstomo espera «que gane el Tenerife, por supuesto, pero es complicadísimo porque los dos equipos van a por lo mismo y están colocados en el mismo nivel del ránking. La clave es ganar mañana (por hoy), si lo hacemos con una táctica inteligente allí podríamos pasar».

A todos ellos se les unió distintos perfiles. Escapando de la foto, Mari Delgado aplaude «que exista optimismo a pesar de que el Tete no pase por su mejor momento. Eso se transmite a los jugadores», dijo entre risas. Como ella, Juan Carlos (nombre ficticio), que reconocía que guardaba la fila en horas de trabajo, se sumó al optimismo y destacó que «la clave está en que volvamos a mostrar la solidez que hemos exhibido a lo largo de la temporada. Con eso y algo de suerte, lo tendremos».

Pesimismo

Por otra parte, algunos no la tienen todas consigo. Es el caso de Pedro (nombre ficticio), «no me saque la foto porque estoy trabajando», se reconoce «pesimista porque Las Palmas tiene una mejor dinámica deportiva, mientras que el Tenerife ha perdido su chispa que le vio crecer».

No es el único, Juan Carlos Álvarez, señala que «lamentándolo mucho, no veo que el Tete pase, pero me gusta el fútbol y como nunca hay nada escrito, espero que suceda un milagro», explica mientras enseñaba las entradas a un amigo.