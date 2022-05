La mejor noticia: vuelve Sam

En el día que las miradas estaban puestas en el debut del canterano Yeremy Socorro o en la posibilidad de que volviese al ruedo Álex Muñoz, la gran noticia de la noche –y el mejor chute de ilusión con vistas a las eliminatorias– fue el reestreno de Samuel Shashoua, que volvía tras un largo periodo de inactividad.

Ramis sorprendió a propios y extraños el viernes, cuando anticipó la presencia del inglés en la lista de convocados, ya con el alta médica y deportiva; y otra vez ayer, cuando contra todo pronóstico le dio minutos. 30, exactamente. «Es una decisión suya; yo estaré para todo», indicó el atacante, que se convierte en el mejor fichaje posible para los duelos contra Las Palmas que se avecinan.

«Será muy bonito; todos sabemos lo que significa un derbi para las islas. Y yo tengo muchas ganas», señaló ante los micrófonos en la sala de prensa del Heliodoro, a sabiendas de que su reaparición se había convertido casi en un clavo ardiendo para una afición ávida de optimismo. Y de buenas noticias que ayer solo llegaron a cuentagotas. «Yo estaré para todo, pero luego veremos si me pone o no. Todos queremos jugar este tipo de partidos», remarcó el goleador tinerfeñista, que se ha perdido muchos partidos de esta temporada por sus problemas en cadera y pubis. De hecho, es probable que, en cuanto acabe la promoción, tenga que visitar el quirófano.

Lo bueno, sus sensaciones. «Me he encontrado muy bien físicamente, sin dolor y con la velocidad que no he tenido en seis meses. Me he sentido a mí mismo muy bien y por supuesto con ganas de jugar la promoción», ratificó. Atrás queda un tiempo muy penoso y que anoche mismo calificó Shashoua como «horrible». Lo peor ya ha pasado.

–

–

playoff

Ramis abogó por las rotaciones y por proteger con vistas a la promoción a algunos de los futbolistas con mayor sobrecarga de minutos durante la liga regular. Tanto es así que el francés Jeremy Mellot tuvo descanso absoluto

no estuvo ni en el banquillo de los blanquiazules

mientras partieron con el rol de suplentes algunos titulares habituales como Carlos Ruiz, Sergio González o Carlos Pomares. El caso del lateral valenciano era de los más sensibles, por cuanto se desconoce aún si Álex Muñoz está al 100% para competir en los

Reposo para los más habituales

, de ahí que fuese conveniente que descansara; y se alejara Pomares de la indeseada posibilidad de ver una amarilla.De hecho, solo jugó uno de los amenazados por una sanción: Nikola Sipcic. Y bajo palos sí hubo cambio respecto a lo ocurrido la semana anterior en Ipurua. Jugó Soriano... y los dos goles encajados le privaron de haber podido adjudicarse el Trofeo Zamora.