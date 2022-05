El último esfuerzo del Tenerife antes del playoff

El CD Tenerife llega a la última jornada de Liga con su presencia en las semifinales del playoff de ascenso a Primera División asegurada desde hace 13 días, y con la oportunidad de acceder a las eliminatorias como cuarto clasificado, lugar que aporta sus ventajas. Lo tiene en sus manos sin la necesidad de mirar a otros campos. En concreto, a El Plantío y a El Molinón, donde jugarán los dos únicos equipos que lo podrían rebasar, el Girona y Las Palmas, que tienen dos puntos menos, 67.

El empate le valdrá para dejar atrás al Girona, pero no a Las Palmas –siempre que estos dos sí venzan–, dado que el representativo le tiene ganado el golaverage a los rojiblancos, pero no a los amarillos. Si se produjera un triple empate a 70 puntos, el orden sería: Las Palmas, Tenerife y Girona, en los puestos cuarto, quinto y sexto.

Si el Tenerife termina cuarto –57 por ciento de posibilidades–, empezará la promoción ante el quinto; el miércoles en campo contrario y el sábado en casa. Pero también podría ser quinto –21%– e incluso sexto –3%–. Esta última y remota combinación modificaría un poco la agenda, ya que le tocaría competir por el pase a la final el jueves en el Heliodoro y el domingo fuera, teniendo como rival al que no suba directo del trío formado por Eibar, Almería y Valladolid.

Los planes pasan por amarrar un cuarto puesto en el que el Tenerife lleva más que ningún otro club: 24 jornadas de 41. De ser así, no solo contará con el factor cancha a su favor –al menos, en las semifinales–, sino que se clasificará en el caso de igualdad en el resultado global, incluyendo una prórroga en el partido de vuelta –como en el Tenerife-Cádiz de 2017–.

Sea como sea, los blanquiazules disputarán tres encuentros en una semana, y Ramis ya avisó el viernes que no tirará siempre de los mismos once jugadores. Para la cita de este domingo (19:00) tiene las bajas ya conocidas de Larrea y Javi Alonso, más la de Nahuel, que esta semana acusó molestias en un pie y este sábado se ejercitó aparte. En cambio, recupera a Shashoua y a Álex Muñoz. El londinense no juega desde el 17 de abril y el alicantino, desde 22 de ese mes. A falta de saber si están cerca de ofrecer su mejor nivel, al menos llegan a tiempo de ayudar en las eliminatorias de ascenso. También vuelve Andrés, que se perdió la visita al Eibar por una luxación en un hombro. Con todo esto, la probable alineación incluye incógnitas en casi todos los puestos por la intención de Ramis de dosificar esfuerzos y, además, de no arriesgar con los apercibidos. Esa es otra. Seis blanquiazules están a una tarjeta de completar el ciclo de amarillas, por lo que faltarían en la ida de las semifinales si este domingo son amonestados: Mellot, Sergio González, Sipcic, Pomares, Álex Bermejo y Shashoua.

Los elegidos tratarán de completar el calendario con la vigésima primera victoria del curso, la novena en casa, resultado que reforzaría el estado de ánimo de los tinerfeños después de enlazar dos derrotas, ante el Málaga y el Eibar.

En el Cartagena, la noticia está en la baja de su máximo goleador, Rubén Castro. Por motivos personales, el grancanario no podrá aumentar su cifra de veinte tantos. Tampoco viajaron Silva, lesionado, y Dauda, con su selección.

Las entradas, a 10 y 5 euros. El Rodríguez López podría presentar el mejor aspecto de la temporada. Ayuda que las localidades hayan salido a la venta a precios especiales, de 10 euros en las gradas laterales y de 5 en los fondos. San Sebastián Baja ya está agotada y quedan menos de cien entradas en Tribuna Baja y Popular Baja.

Elady, ante su exequipo. Antes de unirse al Tenerife el pasado verano, Elady había marcado goles –36– en sus tres temporadas como futbolista del Cartagena, con el que debutó en Segunda División.

Un triunfo en seis partidos. El Tenerife acabará la Liga como el mejor visitante, con 37 puntos –le podría empatar hoy el Almería–. Por el contrario, es un equipo de media tabla como local. Ha sumado 32 puntos. Su trayectoria más reciente en casa es significativa: solo un triunfo –3-1 al Fuenlabrada– en los seis últimos partidos.