"Naturalidad y valentía" en caso de derbi

¿Y si hay derbi en la promoción de ascenso? Los cálculos indican que existe un 37 por ciento de posibilidades de que Tenerife y Las Palmas se enfrenten en las semifinales. Por ahora, el blanquiazul es el único de los dos que tiene una plaza asegurada en esa eliminatoria. El equipo grancanario tendrá que ganársela este domingo, en la última jornada de Liga, con la ventaja de no depender de otros resultados. Venciendo en El Molinón, sellará su pasaporte para la promoción.

En medio de la incertidumbre, el técnico del conjunto amarillo, Xavi García Pimienta, encontró ayer motivos para «firmar» un teórico duelo de máxima rivalidad regional. Con tal de no terminar la temporada este domingo, cualquier cosa. «Firmo ahora mismo que haya un derbi en la promoción, porque sería señal de que estaríamos clasificados, pero cualquier rival será muy difícil», comentó el preparador de la UD.

Su colega en el Tenerife, Luis Miguel Ramis, también se ha visto en ese escenario. Ayer avanzó que tanto él como sus futbolistas asumirían con «naturalidad y valentía» un cara a cara con Las Palmas. Aunque de puertas adentro la «organización» del trabajo y la pauta a seguir no se alterarían por tener como oponente a la Unión Deportiva, el tarraconense sabe que no sería lo mismo un playoff con derbi que sin ese picante. «No se afrontaría igual», opinó Ramis. «Todos sabemos cuál es el componente emocional que tiene una promoción de ascenso, que es algo que nos hemos ganado, y si es contra nuestro rival en Liga, imagínense», planteó el míster blanquiazul. «Lo afrontaríamos con mucha naturalidad y valentía, siendo conscientes de lo que somos capaces de hacer y de que sería un acontecimiento extraordinario para Canarias», destacó Ramis dando por buena esa posibilidad. «Si es así, encantados», dijo.

Pero el entrenador del Tenerife no tiene preferencias. Percibe dificultad a partes iguales en cada uno de los teóricos adversarios. «Van a ser todos muy exigentes, pero estaremos a un buen nivel para disputar esos partidos», advirtió dándole tiempo al tiempo, dado que muy pronto despejará la duda y podrá «analizar y dibujar el mejor de los planteamientos» para intentar superar la eliminatoria.

Independientemente del rival, Ramis tiene la intención de que el día a día se parezca al de cualquier otro tramo del calendario. «No vamos a cambiar mucho nuestra dinámica; no va a sorprender nada», explicó con la tranquilidad de tener mucho trabajo adelantado, porque «la plantilla ha entendido» lo que piden los técnicos desde el comienzo del curso. «Vamos a seguir en esa línea, uniendo un componente de responsabilidad para culminar de la mejor manera esta temporada tan bonita que tiene una puerta de salida que necesita una llave que queremos», indicó.

A tan poco tiempo de meterse de lleno en ese desafío, Ramis no ocultó que le parece «un poco precipitado» tener que disputar los dos duelos de semifinales en la semana posterior al cierre del calendario de Liga. «Será muy difícil mantener al 80 o al 90 por ciento a los que futbolistas que jueguen el domingo», dijo pensando en las alternativas para medir la puesta a punto de la ronda inicial de la promoción. «Un jugador que lo haga muy bien ante el Cartagena, con mucho desgaste, estará preparado para competir el miércoles, pero el cuerpo le dará hasta donde le dará, así que habrá que manejar bien las cargas, los rendimientos y el aspecto emocional», concluyó.

Un playoff con fondo de armario.

El Tenerife del playoff no será un equipo que concentre toda la responsabilidad en los mismos once jugadores. Ramis y sus ayudantes han ido madurando, dentro de lo posible, un plan para repartir las cargas de trabajo y los esfuerzos, con el fin de que el colectivo no pierda frescura a la hora de disputar las eliminatorias. Se trata de no quedarse atrás, a pesar de que todavía «hay muchas vías abiertas». De hecho, no se sabe cuáles serán los cruces, en qué día jugará cada participante o si empezarán en casa o fuera. «Pero ya tenemos una organización que iremos ajustando minuto a minuto», explicó el técnico. En esa planificación no sobrará ningún futbolista. «Todos van a ser muy importantes, porque jugaremos tres partidos en una semana», señaló refiriéndose al encuentro de Liga con el Cartagena y a los dos de la semifinal. «La gestión de los rendimientos y de los minutos será muy importante», remarcó Ramis, esperando tener «al mayor número de jugadores» preparados para ser alineados. «Por encima de todo eso, tenemos el foco puesto en el partido con el Cartagena, pero cuanto menos improvises, más suerte tienes», dijo.