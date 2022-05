«Este domingo no podemos permitirnos jugar a medio gas»

Llega la hora de la verdad para el CD Tenerife. ¿Cómo está la plantilla?

Estamos bien, preparando ya el partido de esta semana. Esta temporada hemos generado esa ilusión que todos queríamos, los números son bastante buenos y estamos bastante tranquilos. Somos conscientes de la responsabilidad que tenemos, no solo en la fase de ascenso, sino también el domingo en el intento de mantener la cuarta plaza.

Es de los futbolistas que mayor cuota de participación ha tenido. ¿Hace mella la sobrecarga de minutos?

Sobrecarga llevamos todos. Ha sido una temporada larga y ahora tenemos que gestionar bien el final, tanto en los entrenamientos como en los descansos. Yo estoy contento y satisfecho del rendimiento que he tenido; pero muy consciente de que los partidos más importantes vienen ahora.

Esta semana se detecta cierta dosis de pesimismo en el entorno. Pero las dudas que puede haber fuera del equipo contrastan con la seguridad y la plena confianza que transmiten ustedes en sus mensajes.

Sí. Nosotros creemos en lo que hacemos desde el primer día. Y hasta el final vamos a luchar y morir con este estilo. Es lo que nos ha traído hasta aquí: ser un equipo sólido, compacto y que aprovecha las ocasiones que tiene. Estamos muy centrados en nosotros mismos, no en los rivales, y el primer objetivo ya está conseguido. Ahora, el domingo tenemos que asegurar la cuarta plaza, que para nosotros es muy importante.

«Tanto de central como de mediocentro, está siendo una de mis mejores temporadas, o quizá la mejor»

¿No preocupa el estado físico de aquellos jugadores que están lejos de su mejor nivel? ¿O con molestias?

Sabemos ya que las lesiones de Javi Alonso y de Larrea les van a impedir participar. Pero tenemos la confianza de que Sam y Álex sí puedan estar. Más allá de eso, el compromiso de todos es máximo; y cuantos más seamos en esta recta final, mejor para todos. Aquí, todos sumamos y todos somos importantes.

Y ahora que habla de Sam Shashoua y Muñoz, ¿los ve jugando el primer partido de la promoción?

Ahora mismo están trabajando con los recuperadores y no sé si jugarán; solo sé que están poniendo todo de su parte para estar disponibles.

Y usted, a título particular, imagino que muy satisfecho y contento con su rendimiento y minutos jugados.

En ese sentido estoy muy contento. Está siendo una de mis mejores temporadas, si no la mejor. Ya el año pasado me encontraba genial en la Isla. Se me acogió muy bien, tanto en el entorno como en el club. Aquí hemos formado una familia y esa es una de las claves de que estemos ahí arriba, y que hayamos conseguido un objetivo tan importante. Estoy con confianza, bien, a disposición del míster y del club para rendir de la mejor manera posible para conseguir lo que todos queremos.

Y estando apercibido y a una tarjeta de la suspensión, ¿descansará el domingo?

Sabemos que tenemos jugadores apercibidos, yo uno de ellos, y veremos cuál es la decisión que toma el míster. Seguro que es la más adecuada. A quien le toque jugar, lo hará bien y competirá; lo que está claro es que necesitamos esa cuarta plaza para llegar con cierta ventaja a los playoff. Y cuanto más apoyo tengamos y más seamos en el Heliodoro, mucho mejor.

¿Tiene mayor relevancia quedar cuartos porque este año no valen doble los goles conseguidos fuera de casa?

Le damos mucha importancia, no solo por eso que has dicho; también porque es la posición que más veces hemos ocupado a lo largo de la liga y no queremos cederla en la última jornada. Como te decía antes, ser cuartos es hacerlo con una ligera ventaja a la hora de llegar y disputar la promoción.

¿Pero no va a ser un dilema para aquellos con cuatro tarjetas saber que tienen que competir para ganar, pero que los partidos importantes son los de la semana que viene?

Tenemos que gestionar bien ese tema de los apercibidos. En el momento que estemos en el campo, no podemos permitirnos amarillas por tonterías; pero si evidentemente son por una acción de juego necesaria, pues habrá que asumir el riesgo. Es un tema importante y a la vez también lo son estos tres puntos. Ahora mismo estamos enfocados en ganar el partido, eso es lo fundamental, y no podemos permitirnos que nadie salga a medio gas. Si al final nos toca ver una quinta amarilla, pues son cosas de fútbol y tocaría que jugase otro compañero en el primer partido del playoff.

Usted ya sabe lo que es ascender a Primera con el Cádiz, ¿nota muchas semejanzas entre aquel año y este?

Sí, porque en Cádiz también se conformó un buen grupo y que venía forjándose de un año atrás. Como entonces, la gente que ha venido ha sumado muchísimo. Y aquí nadie sobresale por encima del otro; vamos todo a una y somos equipo, con todas las letras.

Imagino que habrá percibido que en la calle se habla mucho de la opción real de que haya un derbi en el primer cruce. ¿Usted qué rival piensa que se ajustaría mejor al juego del Tenerife en la promoción de ascenso?

Ahora mismo los tres equipos que pueden tocarnos son similares en cuanto a juego, así que cualquiera de los tres va a ser muy complicado. Por eso te digo que tenemos que ir a por esa cuarta plaza. En caso de empate, no habría penaltis, sino así tendríamos la ventaja de salir adelante. Pero si me preguntas por Las Palmas, Girona, Oviedo... preferencias no tenemos ninguna. Lo importante es que lleguemos bien nosotros.

«Hay que gestionar bien el tema de las tarjetas amarillas y evitar verlas por tonterías; solo si hay que asumir el riesgo»

Entretanto, es lógico y natural que ya desde dentro se hable de ascenso a pecho descubierto. ¿Ha visualizado muchas veces conseguir el gran objetivo y estar celebrándolo en la plaza de España?

La verdad es que últimamente sí he pensado cómo sería el ambiente, cómo se pondría la Isla... Te lo imaginas y te dan todavía más ganas de luchar por ello. A medida que se acerca el final, ya se te pasa por la cabeza la opción de que todo salga bien. Desde el primer día ha sido un camino muy largo pero estamos ya en la última jornada, hemos conseguido el primer objetivo y una vez aquí, no queremos quedarnos atrás. Todo lo contrario.

¿Y cómo se imagina el Heliodoro en los partidos decisivos del playoff?

Seguro que el ambiente va a ser espectacular. Mientras más seamos, mejor. Todos tenemos la ilusión de lograr y hacer realidad el objetivo colectivo; y con el ambiente de la afición y con la mejor atmósfera posible, evidentemente todo será más fácil y mejor. Contamos con nuestra gente.