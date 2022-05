Jorge Padilla: «Voy a hacer todo lo posible por tener sitio en el Tenerife»

¿Qué balance hace de esta temporada con el Atlético Levante?

Ha sido un año difícil por el descenso del primer equipo y también del filial. Pero siempre se pueden sacar conclusiones positivas y he intentado aprender de la experiencia.

¿Qué ha sido lo más difícil y qué ha sido lo más gratificante?

Lo peor del año ha sido la situación del equipo. Nunca es fácil de gestionar un descenso. Pero momentos buenos también los ha habido: he subido a entrenar alguna vez con el primer equipo, he marcado goles y he participado de partidos muy buenos.

Goles marcó unos cuantos. Y el último a las órdenes de Chema Sanz, ex del Tenerife.

Hablé con él un montón. Me cayó muy bien y me habló de sus tiempos en la Isla. Nos cogió un poco tarde, cuando ya nos quedaban solo dos jornadas; pero en su primer partido como entrenador tuve la suerte de marcar.

Me decía que llegó a entrenar con el primer equipo del Levante. Imagino que habrá sido lo mejor de esta temporada.

Fue una bonita experiencia coincidir con jugadores como Dani Gómez, con quien ya había coincidido en el Tenerife; y también con otros que son referencias para mí: Soldado, Morales... Para mí fue un lujo estar ahí con ellos.

Le pregunto también por el Tenerife. ¿Es optimista ante la promoción que viene?

Sin duda. Estoy seguro de que pueden ascender, más todavía por la forma en que han jugado durante toda la temporada. Han sido de los equipos más difíciles de batir y más incómodos para los rivales en toda la categoría.

¿Y qué le ha llamado la atención de los partidos que ha visto?

Los partidos los he visto casi todos. Me ha gustado verles competir en casi todas las circunstancias, en algunas ocasiones incluso con remontadas difíciles como la de Ponferrada o la de San Sebastián. Y si vamos a nombres propios, me ha gustado ver al mejor Sam Shashoua; y por supuesto me sigue sorprendido para bien el comportamiento de Aitor Sanz, que es de los que más nos ayudaba a los jóvenes en la caseta. Está a un nivel altísimo.

¿Y qué rival cree que puede venirle bien al Tenerife?

No tengo preferencias. Si el Tenerife está bien, creo que ganará a cualquier rival que le toque. Lo que quiero es que ascienda. En pocas horas estaré en la Isla y espero ir a ver los partidos.

¿Y cuáles son sus intenciones de futuro?

A mí me encantaría quedarme en el Tenerife, que es un club que me lo ha dado todo. Voy a hacer todo lo posible por ganarme un puesto ahí, y eso será lo que le transmita a Juan Carlos Cordero. Pero mi intención es esa. Y ojalá en Primera. Sería un sueño.