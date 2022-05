Luis Miguel Ramis hizo autocrítica, admitió que el equipo no estuvo bien con el balón pero garantizó que llegarán bien a la promoción. «El partido no ha sido bueno por nuestra parte, pero creo que tampoco brillante el del rival. Los momentos marcan los partidos y defensivamente no podemos conceder ese primer gol. Vamos a remolque, y con balón el partido debimos manejarlo de otra manera. Nos faltó hacer mucho más daño al rival», reseñó. «Hemos llegado varias veces por fuera, pero todo lo que llegaba no lo hacíamos con peligro. Hemos llegado pocas veces y con poca intención, y en estos momentos esto no es suficiente”, dijo también.

El profesional blanquiazul habló de una posible falta de tensión por parte del representativo. «Ellos nos iban a apretar, estaba claro. Nos iban a crear peligro a balón parado, aunque no hemos defendido mal los córners. Teníamos que haber salido con mucha más facilidad teniendo ellos un solo delantero. El partido era más dominable, pero la imprecisión ha hecho que no lo hiciéramos. Puede haber habido falta de tensión, de no generar el espacio sabiendo que te van a apretar. Hay que tener niveles de exigencia máximos, si no atendemos a eso tendremos más problemas para sacar los partidos adelante», dijo también. Ahora, al equipo le queda pendiente el reto de blindar la cuarta posición. «Los resultados son los que son y para ser cuartos tenemos que ganar el domingo que viene. Tenemos la semana para trabajarlo, vamos a intentar ser cuartos, y nos tocará el que nos tenga que tocar», comentó. «Nosotros miramos el corto plazo, día a día y entrenamiento a entrenamiento. Estamos tranquilos, seguimos nuestro camino, sabemos de lo que somos capaces. Estas cosas sirven para darte cuenta que no es fácil llegar hasta aquí, otros equipos se han quedado, esto exige hacer las cosas muy bien. No nos damos por vencidos ni acabada la competición; nos queda lo más bonito y lo más exigente, y vamos a por ello convencidísimos». Las rotaciones Ya había advertido el jefe de los blanquiazules de la conveniencia de tomar algunas determinaciones con la vista en los partidos de la promoción de ascenso a Primera, que arrancarán el próximo 1 de junio. En este sentido, optó por dejar en el banquillo a algunos de los hombres más habituales en sus alineaciones de toda la temporada, como Aitor Sanz, Carlos Ruiz o Elady Zorrilla. Acerca de estas rotaciones, explicó el tarraconense que eligió a los jugadores que creía más adecuados para este compromiso y subrayó que el Tenerife comparecía sobre el césped tomándose el envite en serio Y con la intención de ganar.