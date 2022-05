«Le doy al Tenerife muchas opciones de ascender»

¿Cuánto de especial es el partido del sábado?

Pues mucho. Pero yo espero que al final subamos los dos equipos. Para nosotros lo importante sería certificarlo cuanto antes y luego ojalá que suba también el Tete. Para mí sería maravilloso que ambos clubes coincidiéramos en Primera la próxima temporada.

¿Cómo gestionan ustedes esta situación en la que es probable su ascenso directo, pero también posible que tengan que jugarse el salto de categoría en un hipotético playoff?

No se habla de eso, pero se contempla. Es una posibilidad. En el fútbol, a pesar de que todo indica que tenemos opciones muy reales de ascenso directo, no descartamos la otra alternativa. No se habla porque queremos dejar esa idea lo más lejos posible en nuestras cabezas. Pero todo puede pasar, empezando por este sábado, que nos enfrentamos a un rival muy difícil. De hecho, el Tenerife es el mejor visitante de la competición.

Imagino que seguirá en la distancia a su equipo del año pasado.

Veo todos los partidos y lo primero que destacaría es a su afición, que es una maravilla tanto en casa como a domicilio. Es muy bonito ver cómo se desplazan siempre de forma masiva y es una pasada cómo se vuelcan con el equipo.

«El otro día le mandé un mensaje a Cordero para preguntarle de dónde había sacado a Mellot: es impresionante»

Y con vistas al sábado, ¿intuyen que se juegan ustedes más que el Tenerife?

Así es. El Tenerife ya está en la promoción pero ellos a pelear los puntos seguro; y aún así imagino que será un partido difícil. En cuanto a nosotros, creo que nos jugamos más, porque sí que creemos que tanto Almería como Valladolid van a ganar sus dos partidos. Así que estamos obligados a ganar también. Lo vamos a dar todo y veremos qué pasa.

Volvamos atrás en el tiempo y hablemos de su fichaje por el Tenerife. ¿Cómo fue?

No comenzó con una negociación. Comenzó con Cordero preocupándose por mí, llamándome mucho antes de que abriera el mercado. Recuerdo que se interesaba mucho por mi situación y forjamos una muy buena relación. Su manera de trabajar es un poco diferente a la de otros directores deportivos. Es la de la cercanía, intentar convencerte como se hacía antaño, cara a cara y en las distancias cortas. Va siempre de frente, te cuenta todo cómo es, te transmite confianza, destaca tus virtudes y te presenta cómo puedes ayudar al equipo... Lamentablemente eso ha cambiado mucho y en el fútbol actual hay representantes que ni te dejan entablar contacto con los dirigentes de los clubes.

¿Y cómo avanzaron las conversaciones?

Fue así como te lo cuento. Su manera de trabajar me encantó. A muchos les parecerá que es pesado, pero es su manera de ser y así ha hecho la plantilla que ha hecho.

Y de su trabajo de esta temporada, ¿qué destacaría?

Por ejemplo a Mellot. El otro día hizo un partido que no me quedó más remedio que escribirle a Cordero y decirle: «¿Pero a este chico de dónde lo has sacado? ¡Te lo van a quitar!». Es que le ha quitado el puesto al que yo veía como el mejor lateral derecho de la categoría, que era Shaq. Pero llegó este chaval, que no lo conocía nadie, y fíjate la temporada que está haciendo. Yo le destacaría por encima del resto, pero también a Elady Zorrilla, a Enric y por supuesto a Mario.

«No sé si el Tenerife vendrá el sábado a protegerse; para eso es mejor campo Ipurúa que el Heliodoro»

Es que a Mario le conoce bien.

Sí, sí. Podrá gustar más o menos a la gente; pero es un futbolista que marca goles necesarios. Lo conozco porque coincidimos en el Villarreal y posiblemente tengamos muchas semejanzas. Tengo una buena relación con él y hay cosas en que coincidimos. Pero a los delanteros se nos pide lo que se nos pide. Ya puedes jugar como Benzema, que si acabas con cero goles, dirán: «éste, ni fú ni fá».

¿Qué futuro le augura al Tenerife de esta temporada?

Pues mira, le doy muchas opciones de subir. Si el ascenso directo es el 100%, diría que el Tenerife tiene un 60% de opciones de subir, o algo así. Doy por hecho que estará en un buen puesto en la promoción y, desde ahí, presiento que Ramis va a saber motivar muy bien a los jugadores. Luego está el factor afición, que también puede ser relevante.

Justamente por Ramis me gustaría preguntarle.

Quizá llegué a juzgar, no diría que mal, pero que no le di el 100% de credibilidad que sí le están dando sus jugadores este año. Una de sus virtudes es la motivación, es el cara a cara. El año pasado fue especial por la pandemia y quizá por las circunstancias no se podía maximizar esa virtud que tiene, y que está llevando al máximo. No hay duda de que su discurso está calado en sus jugadores.

Y volviendo al partido de este sábado, ¿cómo se lo imagina?

Respeto siempre le vamos a tener al Tenerife, pero miedo ninguno. ¿Cómo lo vamos a plantear? Pues no lo sé aún, como tampoco sé si el Tenerife vendrá a protegerse un poquito. Ipurúa es un buen campo para eso, porque es más pequeño que el Heliodoro.

«Tengo pensado desvincularme del Dinamo de Kiev para aliviar su situación por el conflicto bélico»

Y permítame preguntarle por lo que pasará con usted después de junio. ¿Por dónde pasa el futuro de Fran Sol?

Tengo previsto desvincularme del Dinamo de Kiev para dejar de ser una carga para ellos, por la situación bélica que están pasando; y ver si puedo reiniciar mi carrera con una nueva etapa, ya veremos si en España o en otro lado.

¿Y ya se lo contado a Juan Carlos Cordero?

Sí (risas). Pero no hablamos de eso; es que mantenemos el contacto. ¿Volver? Ya me gustaría, porque cuando estuve en la Isla fue sin público en las gradas. Ir al Heliodoro vacío era como ir a entrenar. No disfruté como me habría gustado.