Triste por el resultado, pero tranquilo ante las jornadas que faltan y el futuro que le espera al representativo, que incluso hoy mismo podría ver garantizada su presencia en la promoción. «Es algo que cuesta muchísimo. Es una semana, la otra y la otra... Lo que hemos conseguido fuera de casa es tremendo, por ejemplo dos victorias consecutivas en las dos jornadas que nos ha tocado jugar seguido a domicilio, pero ni aún así tenemos aún asegurada la clasificación», lamentó Ramis. En todo caso, se mostró convencido de que el equipo se levantará del varapalo de ayer, porque ya lo ha logrado en ocasiones pretéritas. «Hemos sacado adelante situaciones muy complicadas», remarcó el entrenador, quien achaca el tropiezo con el Málaga «a una tendencia natural dentro de toda una temporada».

«Nos hubiera gustado tener mejores números en casa. Si los hubiésemos tenido igual que a domicilio, ya estaríamos ascendidos», respondió al preguntársele por los malos dígitos del Tenerife en el Rodríguez López, donde ya son seis las derrotas acumuladas a lo largo de este curso. «Esto va de rendirse, de seguir creyendo en lo que hacemos. Los jugadores así me lo demuestran y estoy tranquilo porque tenemos mucho espíritu y mucha inteligencia. Es un grupo que sabe reflexionar en estas situaciones y emocionalmente muy estable», fue su mensaje, optimista y esperanzador.

Respecto a la situación clasificatoria, indicó que el Tenerife cuenta con «un margen importante no cerrado, pero que se ha ganado por méritos propios». En todo caso, indicó que la competencia está siendo feroz. Hay rivales que están sumando muchísimos puntos. Con la buena racha de seis o siete partidos, no hemos logrado acceder a ningún puesto de más arriba. Porque los de arriba lo están ganando absolutamente todo, y los de abajo igual. Hay que remar muchísimo para mantener esas posiciones y todo es muy difícil a estas alturas», sugirió.

«Tenemos el colchón que nos hemos ganado. Ahora, hemos de tener tranquilidad e ir por el camino que sabemos que nos funciona», sintetizó el jefe del banquillo blanquiazul, quien antes había admitido que el Málaga se impuso con justicia. «Nunca he visto peligrar el triunfo de ellos», reconoció. «No hemos estado bien y en los momentos en los que hemos tenido opciones, no hemos sido certeros».

Lo más inquietante de la comparecencia pública del entrenador vino cuando se le preguntó por la no participación de Bermejo. Dijo Ramis que «no está en las mejores condiciones para participar», así que se suma el barcelonés a la larga lista de futbolistas que no llegan en los parámetros óptimos a la recta final. «Estaba ahí, en el banquillo como también algún otro, pero solo hubiera participado si hubiera sido imprescindible. No acaba de sentirse a gusto en los entrenamientos y no queremos sobre el campo a ningún futbolista que esté con dudas, o con la cabeza en otro lado», apostilló.

También habló de la cuota de minutos que le dio a Míchel Herrero, que volvió a tener protagonismo mucho tiempo después. «Teníamos que buscar alguna solución. Veía que todo era muy previsible en nuestros ataques. Todo nos costaba muchísimo. Por eso hemos intentado corregir esta situación. Míchel es un jugador que esos espacios los interpreta bien y hace llegar bien el balón a los sitios que buscábamos. No hemos convertido gol, pero no ha dado un poco lo que necesitábamos y no teníamos en la primera parte», explicitó Ramis. Del mismo modo se expresó para razonar la sustitución de Mario por Andrés.