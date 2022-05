Mellot, orgullo del tinerfeñismo

La acción salvadora de Jeremy Mellot en el partido conquistado en Girona dio la vuelta al país y se propagó a velocidad de vértigo a través de las redes. Fue una demostración de fe, como así se lo reconoció Luis Miguel Ramis; pero también la confirmación de que su nivel en el campeonato donde se estrenó en agosto del pasado año ha rebasado todas las previsiones y llegado a un límite de perfección que ni el propio jugador francés podía imaginarse.

Mellot es ya uno de los grandes baluartes defensivos del representativo, uno de los futbolistas más utilizados por Ramis y, sin discusión, también uno de los componentes del plantel más apreciados por la afición. En apenas unos meses se ha granjeado el afecto y la admiración de todos. En gran parte, por su alto grado de identificación con un club donde aún es un novato; aunque su reciente renovación (hasta 2024) invita a pensar que echará raíces en la Isla.

Su discurso de ayer, en la presentación de su ampliación de contrato por otro año más, no deja lugar a la duda: Mellot quiere quedarse, es feliz aquí y no hay razones para pensar en una posible fuga. Más bien al contrario, su idilio con el club y su gratitud hacia Juan Carlos Cordero –el hombre que le trajo– está ahora mismo lejos de discutirse. Ilusionado con el ascenso de categoría, agradecido con las muestras de cariño de la afición y satisfecho con su rendimiento, en vísperas del Tenerife-Málaga todo fueron palabras en positivo del lateral francés.

Optimismo a raudales

Precisamente por lo primero que se le preguntó en su comparecencia pública de ayer fue las sensaciones que halló en aquella secuencia salvadora de Montilivi. «He recibido un montón de felicitaciones de amigos y familiares, pero me quedo con que esa acción de la que tanto se ha hablado nos dio una victoria importantísima», contestó el galo, proveniente del Guingamp de su país.

«Estamos muy satisfechos de la temporada», adujo a la hora de hacer balance de las 39 jornadas consumidas hasta la fecha. Pero quiere más. «Estamos en el camino de llegar a Primera, incluso de forma matemática. Nosotros siempre hemos ido partido a partido, pero hubo un momento en que nos dimos cuenta de que podíamos subir. Ahora estamos cerca del objetivo y vamos a pelearlo», enunció.

Para el jugador francés, «matemáticamente aún es posible» que el Tenerife acabe entre los dos primeros, máxime cuando aún le espera un duelo directo contra el Eibar la próxima semana en Ipurúa: «Jugamos en casa contra un Málaga que se juega la permanencia. Es vital para ambos. Necesitamos el apoyo de la afición porque nos encontramos en un momento vital de la temporada».

Dicho lo cual, se refirió a su ampliación de contrato, sellada hace algunos días de la mano de Juan Carlos Cordero, el gran valedor de su llegada a la Isla. «Sí, estoy muy contento por renovar otro año», replicó, ahuyentando así los rumores y especulaciones sobre su posible salida a medio o largo plazo. «Estoy a gusto en el equipo y también me siento integrado. Quizás por qué no, puedan ser más años en el futuro», sugirió a continuación, en una clara muestra de su involucración con el club, la Isla y el proyecto de los blanquiazules.

Contó Mellot que no piensa en una eventual suspensión por acumulación de amarillas. «Prefiero no hacerlo. Si tengo que meter la pierna y me sacan una amarilla, pues que suceda. No voy a cortarme por ello y por supuesto Shaq Moore está igual de capacitado para hacerlo bien», explicitó. Desde la gratitud a sus compañeros, recordó que fueron cruciales en su proceso de acoplamiento al plantel. «Cuando llegué, me ayudaron a integrarme. También el entrenador me ayudó a entender el juego en una liga distinta. He progresado en el equipo y me siento en un momento de madurez, dentro de una gran situación deportiva», completó Mellot, en una conferencia con traductor –aún no habla español con soltura– y en la que aprovechó para pedir el aliento del Heliodoro en el importante choque de mañana.

Reconocimientos a la cantera, al Lenovo y al CV Haris

El margen para reconocimientos y tributos se reduce porque LaLiga cada vez es más pulcra en el cuidado de que se cumplan los horarios de comienzo de todos los partidos, más todavía en el tramo final de la competición; pero este domingo sí que estarán previstos dos muy justos homenajes a un par de clubes canarios que han hecho historia recientemente. Por un lado, el Lenovo Tenerife, reciente campeón de la Basketball Champions League, que podrán lucir en los prolegómenos del duelo frente al Málaga. Ademas, y al finalizar los calentamientos de ambos equipos, la afición presente en el recinto capitalino podrá ovacionar también al CV Haris por la consecución, esta temporada, de los títulos de Liga Iberdrola y Copa de la Reina.Posteriormente, ya durante el tiempo de descanso, anuncia el club que se tributará el reconocimiento de cada temporada a los 16 equipos del área de fútbol base (CD Tenerife y Fundación Canaria CD Tenerife) de la entidad que preside Miguel Concepción. Por si fuera poco, igualmente se ofrecerá un homenaje floral al fallecido Rommel Fernández en el mosaico de Herradura.