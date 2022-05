CD Tenerife: Montilivi, un ascenso a Primera y poco más

El Tenerife ha ascendido cuatro veces a Primera División. En ninguna de esas temporadas jugó el partido definitivo en el Rodríguez López. Lo hizo en Almendralejo (1961), Sevilla (1989), Leganés (2001) y Gerona (2009). Este lunes regresa al escenario de su último gran éxito. Montilivi será recordado por el tinerfeñismo como un estadio histórico en sentido positivo. No es para menos. Ahí, el equipo que subió a la máxima categoría con José Luis Oltra en el banquillo logró los puntos necesarios para garantizar la conquista del objetivo a falta de una jornada para el final de la Liga. El 13 de junio de 2009, con el gol de Kome.

Para haber sido esa la primera visita del club blanquiazul al equipo gerundense, no estuvo mal. Pero no hubo más buenas noticias en ese campo. Toda la suerte se le agotó aquella tarde de junio. Porque el Tenerife volvió ocho veces más a Montilivi y no ganó ninguna. Lo máximo que consiguió fue sumar un punto en tres ocasiones.

Un serio aviso

El primer reencuentro con Montilivi tras el ascenso se produjo en el arranque de la temporada que terminó con la caída del representativo a la desaparecida Segunda División B, en 2011. El Tenerife de Gonzalo Arconada, el que contó con refuerzos como Julio Álvarez o Natalio, el que quiso regresar a Primera División «en menos de lo que piensas» –lema de la campaña de abonos–, entró con mal pie en la competición, perdiendo por 4-2 en la cancha de un Girona entrenado en ese entonces por Raúl Agné.

La gestión de Cervera

Tras dos campañas en Segunda B, el Tenerife volvió al circuito profesional en 2013 para, entre otras cosas, ampliar el número de capítulos de los derbis. El que se jugó en el Heliodoro tocó un miércoles, un 4 de diciembre, tres días después del partido en Montilivi. El técnico Álvaro Cervera optó por dosificar esfuerzos y reservó a varios titulares con vistas al duelo con Las Palmas. La apuesta le salió bien:empate en Gerona con goles con acento canario (Aridane y Bruno) y contundente triunfo en el clásico con más ración casera: Ricardo y un doblete de Ayoze.

Doble taza

En el tramo inicial del curso 14/15, el Tenerife jugó en Montilivi dos veces, con solo tres días de margen, primero en Liga (2-0, Sandaza y Sanchón) y luego en una eliminatoria de la Copa del Rey resuelta en un único partido (0-0 y 6-5 en la tanda de penaltis). En el duelo de Segunda División, un Tenerife decepcionante quedó condicionada por una tarjeta roja que le mostró Arcediano Monescillo a Carlos Ruiz. En el copero, otra sensación, poca puntería y el fallo del defensa Hugo Álvarez en el lanzamiento del sexto penalti, o la parada de Palatsí, según se mire. Aquel era el Girona de Machín, el que fue cocinando el ascenso a fuego lento logrado en 2017. El Tenerife, por su lado, vivió una campaña irregular, con cambio de técnico incluido:Agné por Cervera.

Final de una racha

El compromiso tinerfeño con el Girona de la temporada 2015/2016, a domicilio, tampoco fue irrelevante. Los insulares, lanzados desde la llegada de José Luis Martí en noviembre, vieron cortada una racha de diez jornadas sin perder con un 1-0 en Montilivi (Lekic). Ese resultado marcó un antes y un después. El Tenerife inició el encuentro con una desventaja de tres puntos con los puestos de playoff y volvió a la Isla con el doble, una diferencia demasiado amplia con tan pocas jornadas en juego. Al Tenerife se le había escapado en Montilivi el sueño de entrar en la promoción, algo que sí hizo en la 2016/2017.

La fractura de Vitolo

El Girona-Tenerife de la Liga que acabó con la participación del equipo de Martí en las eliminatorias de ascenso, con desenlace adverso (2017), deparó un reparto de puntos (1-1, Amath) en el origen de una fase de estabilidad después de un comienzo un tanto irregular. La peor noticia de ese encuentro fue la lesión de Vitolo, una fractura de los huesos de la nariz. Pero el inconveniente no duró tanto, al menos en lo referente a la aportación del centrocampista, pues el de Valleseco se recuperó en un tiempo récord y fue titular el fin de semana siguiente. Sin duda, una pieza clave en aquel Tenerife.

La roja a Aitor

Después de dos temporadas en Primera, el Girona, entrenado por José Luis Martí, volvió a recibir a un Tenerife en las manos de Aritz López Garai, cuyo recorrido como técnico blanquiazul duró solo una jornada más. En su penúltimo partido, la suerte le jugó una mala pasada:discutida tarjeta roja directa a Aitor Sanz poco antes del descanso, una lesión de Carlos Ruiz, un penalti de Sipcic que transformó en gol Stuani... Demasiadas adversidades para un Tenerife en dinámica negativa.

Derrota con Ramis

La historia de los Girona-Tenerife incluye un último partido disputado el 1 de mayo de 2021, con Francisco –ahora en el Elche– y Ramis al frente de cada equipo. Los locales, en velocidad de crucero hacia su clasificación para el playoff; los visitantes, demasiado lejos del sexto de la tabla y sin garantizar todavía la permanencia. La inercia de cada uno entró en juego para desatascar un partido igualado. Franquesa fue el autor del único tanto. Ramis formó la alineación titular con Dani Hernández, Otar Kakabadze (Shaq Moore, 64’), Nikola Sipcic, Carlos Ruiz (Alberto, 13’), Carlos Pomares, Sergio González (Jorge Padilla, 83’), Aitor Sanz; Valera (Nono 64’), Shashoua (Apeh, 64’), Vada y Fran Sol.