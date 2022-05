¿Llegará bien Samuel Shashoua a la promoción de ascenso?

Samuel Shashoua vuelve a ser baja. Igual que la jornada pasada. Una pubalgia ha ido apagando al talentoso mediapunta inglés, autor de cinco goles en los trece primeros partidos de Liga. Su segunda vuelta ha sido un querer y no poder. Solo tres actuaciones como titular, las iniciales de enero –Las Palmas y Amorebieta– y una última a comienzos de abril –Zaragoza–, en un intento de Luis Miguel Ramis de reengancharlo a la competición. Pero no hay manera. Las molestias no le dejan rendir con normalidad en los entrenamientos, situación que reduce e incluso elimina sus opciones de intervenir en la competición.

Ni el propio Ramis tiene la seguridad de que Sam vaya a recuperar su buena versión con vistas a una promoción de ascenso a la que va derecho su equipo. «No lo sé», dijo ayer con total sinceridad. Porque el caso de Shashoua es más complejo de lo que parece. Su lesión es como un freno. Le permite hacer algunas cosas, pero le pone muchos límites, los suficientes como para que se haya tenido que conformar con jugar como suplente en nueve encuentros de la segunda vuelta, muchos para ser un futbolista con cartel de titular en el tramo inicial del curso. En su voluntad de explicar cómo está Sam en estos momentos y lo que se puede esperar de él, Ramis contó que ha ido «de menos a más» en diferentes fases del presente curso. «Aguantaba bastante bien los partidos, pero al día siguiente no era lo mismo», lamentó el técnico, impotente por el esfuerzo sin premio del jugador para tratar de tener continuidad en los entrenamientos. «Así es absolutamente imposible competir, es muy difícil», aseguró alguien que pasó por una tesitura similar, pero a causa de otro tipo de dolencia. Lejos de querer compartir un mensaje cargado de pesimismo, Ramis avanzó que espera «contar» con Sam en algunos «momentos» de lo poco que queda de Liga y, por supuesto, en la promoción. El entrenador fue más allá y aclaró que no se refería de ratos de poca trascendencia, sino a «media hora, 45 minutos...». Se trata de una intención compartida por el míster y por el jugador. «Ya lo hemos hablado y él también tiene sus dudas, porque no sabemos si la pubalgia le va a permitir acumular minutos o no», confesó el técnico, dejando como resumen su «esperanza» de que pueda unirse al trabajo grupal con vistas al partido del próximo domingo ante el Málaga en elHeliodoro. «Esperamos que le vaya bien y que pueda estar con nosotros;soy optimista con la posibilidad de que nos ayude», afirmó Ramis. En el camino ha ido buscando soluciones para compensar la intermitencia del londinense –sobre todo, haciendo coincidir a dos delanteros en la alienación titular–, y los resultados le han dado la razón y han dejado en buen lugar el fondo de armario de la plantilla. Pero, claro, todo sería más fácil con Shashoua.