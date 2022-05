Víctor Mollejo, muy claro. El jugador de Alcázar de San Juan manifestó ayer en Radio Marca que sería «hipócrita» garantizar o prometer su permanencia en el club en caso de ascenso, puesto que su porvenir profesional está supeditado a lo que determine el Atlético de Madrid, club al que pertenecen sus derechos federativos. «Estoy cedido por un año y me tocaría volver al Atlético, a partir de ahí no sé lo que podrá pasar. No puedo prometer nada, en el fútbol pasan muchas cosas. Pero no puedo decir que me quedo si subimos, porque sería hipócrita», reiteró. En todo caso, reseñó que está «muy bien y muy a gusto con el cuerpo técnico».

También habló del entorno. «Me mantengo totalmente al margen de lo que dicen en los medios de mí y del equipo porque si no, estamos apañados. Prefiero no escuchar nada por si acaso, pero nadie sabe mejor que nosotros el trabajo y las ganas que le ponemos», cerró.