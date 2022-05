Ramis: «Hemos madurado muy bien el partido»

Misión cumplida. El CD Tenerife abrochó ayer en Galicia una victoria crucial para garantizarse su presencia en la promoción y Luis Miguel Ramis, aunque cauto en sus manifestaciones, subrayó que se trata de un triunfo muy relevante. «Lo hemos trabajado bien. Sabíamos que en el primer tramo de la primera parte ellos iban a apretar para marcar territorio. Había que responder a eso y que el partido no cayese solo de un lado, para así hacerles daño con el balón», relató.

«Tuvimos ocasiones para adelantarnos, pero no lo hicimos antes del descenso. Sabíamos que había que madurar bien el encuentro y no equivocarnos; porque ellos [en alusión a los jugadores del Lugo] son muy enérgicos e intuitivos. Y hemos resuelto con inteligencia, buenas coberturas, buen trabajo... Salvo en la última opción, que Juan ha hecho una parada extraordinaria, no hemos sufrido en exceso», completó en su análisis.

Dicho todo lo cual, celebró Ramis que esta vez sí llegase la inspiración a balón parado. «Hemos acertado en la estrategia y así nos hemos podido llevar el partido», indicó el jefe de los blanquiazules, muy satisfecho por el desarrollo de la contienda y también por su feliz desenlace.

«Estamos muy contentos, sobre todo por los puntos. Las estadísticas son las que son, y quedan ahí. El trabajo fuera de casa es muy reconocible, con unos niveles de compromiso muy altos. Con nuestras características y nuestras cualidades, muchas veces nos salen las cosas bien; y por eso estamos muy satisfechos a las alturas de la temporada en las que estamos», resaltó.

En todo momento, quiso Ramis dar valor a la trayectoria de los suyos, que se mantienen en la cuarta plaza. «Estamos en unas posiciones donde es difícil acceder. Cuesta llegar y cuesta mantenerse; hay que remar muchísimo para seguir con los mejores y por supuesto le damos muchísimo valor a lo que estamos consiguiendo», dijo también.

Luego, respondió sobre algunas decisiones y determinados nombres propios. «Todo partido es una suma de minutos y de momentos. Dibujamos cómo puede evolucionar el encuentro y entendíamos que, de inicio, la pareja Aitor-Corredera era la más adecuada. Hemos trabajado bien las ayudas y han sido ellos quienes se han ocupado de minimizar las virtudes del rival», contestó respecto a su elección para la sala de máquinas.

«No nos ha cambiado nada», comentó respecto a los resultados ajenos, todos favorables a los equipos aspirantes al ascenso. «Lo importante es que dependemos de nosotros mismos, estamos donde merecemos estar y trataremos de defender nuestra posición, a sabiendas de que el resto de equipos son buenísimos en todos los sentidos y van en una muy buena dinámica. Tenemos que mantener la velocidad y la concentración en las jornadas que faltan y es lo que intentaremos hacer», aviso. A título individual, sí elogió el papel de Enric Gallego, que tuvo un rol incuestionable en la conquista de los puntos en litigio, aunque no marcase.

«Está muy bien», dijo del ariete. «Él físicamente ha crecido, es más ganador, tiene más acierto en todo lo que recoge de espaldas y además lo gestiona bien. Tiene mucha presencia en el área, intimida mucho a los contrarios y ha hecho un partido muy bueno», añadió. Por último, no quiso dar por hecha la presencia blanquiazul en la promoción. «Matemáticamente estamos a cinco o seis puntos de asegurarnos el playoff. Son menos que antes, pero siguen siendo muchos», adujo. En el calendario de los blanquiazules hasta el epílogo liguero, solo cuatro partidos más: Girona, Málaga, Eibar y Cartagena.

Igualado el récord de Rafa Benítez

El Tenerife firmó ayer su décima victoria a domicilio de la temporada e iguala así el histórico registró de Rafa Benítez en la campaña 2000/01, la del penúltimo ascenso a Primera División. Entonces, el triunfo que significó la decena se produjo en el marco de la última jornada, ante el Leganés, y valió para el anhelado cambio de categoría. La versión actual del representativo aún tendrá dos ocasiones (en Montilivi e Ipurua) para establecer una nueva plusmarca de conquistas fuera del Heliodoro. De momento, el grupo que comanda Luis Miguel Ramis ya ha sido capaz de profanar los feudos del Fuenlabrada, Real Valladolid, Huesca, Alcorcón, Leganés, Ponferradina, Real Zaragoza, Sporting de Gijón, Real Sociedad B y Lugo.La victoria de ayer en Galicia tiene un valor especial, por cuanto es la primera vez que un equipo vence en el Anxo Carro desde el pasado mes de noviembre. Desde entonces y hasta la fecha, permanecía invicto el conjunto de Rubén Albes, que en sala de prensa felicitó al Tenerife y admitió que fue más eficaz. Según dijo, fueron presa de sus propios «errores».