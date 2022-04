Llega la hora de la verdad. Cinco partidos para cerrar la liga y luego, los esperados playoff, una fase de la competición en la que el Tenerife ha puesto pie y medio... pero no los dos. Luis Miguel Ramis, técnico del representativo, quiso advertir ayer de que la clasificación para la promoción «aún no está conseguida y las matemáticas avisan de que faltan todavía ocho puntos». Sea como fuere, se mostró muy orgulloso del trabajo realizado hasta la fecha y del cambio «brusco» que se ha producido entre la temporada anterior y el momento presente. «Yo vine a este club para esto», apostilló.

Buena parte de su alocución ante los medios pivotó sobre el difícil compromiso que les espera mañana (Anxo Carro, 17:15 horas). «Van a proponer un partido acorde a lo que han hecho durante toda la temporada. Han perdido pocos partidos en casa [solo dos] y tienen una capacidad para competir bien ya demostrada y lo van a seguir haciendo», añadió a continuación. «Hacen las cosas muy bien en ataque y defensa, son un equipo reconocible en lo que hace y sobre todo en su estadio. Detrás de esto le han venido los buenos resultados y eso les ha permitido permanecer lejos del descenso», dijo también el jefe del banquillo blanquiazul.

«Vamos a tener que hacer un partido adaptado a lo que nos van a proponer», advirtió el entrenador del Tenerife, al que le esperan dos salidas consecutivas. «Las afronto de manera optimista. Por supuesto preferiría jugar en el Heliodoro por todo lo que supone, y porque es lo máximo jugar ante nuestra afición. Fuera de casa hemos tenido buen comportamiento, nos hemos equivocado poco y tenemos claro como encarar cada partido. Yeso es lo que haremos en Lugo», anticipó.

Con siete puntos en la mochila de los últimos nueve jugados, Ramis incidió en que llegan con plena fe en sus posibilidades en esta recta final del campeonato. «Llevamos cuatro partidos sin perder. A día de hoy una de las características del equipo no es la no confianza. Todos los jugadores creen en lo que trabajamos. A veces erramos más y eso decanta los partidos de otro lado, pero trataremos de seguir en nuestra línea. Toca Lugo, un rival que en casa tiene buenos comportamientos», reiteró. «Tendremos enfrente a un rival consistente y con las ideas claras», sentenció.

Ramis prevé una carrera frenética por los puntos de las últimas jornadas. «Normalmente ahora mismo hay mucho respeto de todos para todos. Ahora todo el mundo quiere dar pasitos cortos y seguros;y eso se construye a través de mucha madurez y personalidad. Por ejemplo, en el partido del Lugo. Si no respondes contra ellos desde el inicio, no te los quitas de encima en todo el partido , quizá cuando quieras reaccionar ya no puedes. Son especialistas en ese tipo de partidos y hque ser muy intensos desde el arranque del partido. A partir de ahí tendremos opciones», añadió. Yes que toda su rueda de prensa fue un permanente aviso de las dificultades que vienen. Por tal motivo, considera crucial que haya un alto grado de competitividad en su plantel. «Es muy importante. Por eso en todos los mercados hemos intentado generar esa competencia, para que nos haga crecer», respondió.