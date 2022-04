"Tenemos que jugar la promoción de ascenso sí o sí"

Se unió al Tenerife el pasado verano con la intención de vivir un ascenso. «Me gustaría, por qué no, debutar en Primera», mantiene a tan poco del cierre de la temporada. Elady Zorrilla se ve jugando el playoff. «El equipo está bien y llegará todavía mejor al final», afirma.

Ya han pasado 37 jornadas, solo quedan cinco. ¿Qué se siente teniendo el final tan cerca?

Luchamos para cruzar la meta. Sí, está próxima, pero ahora mismo no hemos conseguido nada. Tenemos que continuar andando con pies de plomo y asegurar los objetivos poco a poco, con trabajo.

¿Qué piensa al repasar todo el camino recorrido?

Que tiene mucho mérito estar arriba por la competición tan dura en la que jugamos. En Segunda cuesta mucho ganar. Durante toda la temporada hemos demostrado que somos un gran equipo. Hemos tenido partidos mejores y peores, como los demás rivales, pero estoy seguro de que la gente sí valora el trabajo que se está haciendo, porque el Tenerife no venía de años tan buenos. Intentaremos acabar de la mejor manera.

El Tenerife ha ocupado el cuarto puesto de la clasificación en veintiún jornadas. ¿Ese es el lugar que merece?

No lo sé. Por una parte me gustaría pensar que sí, pero por otra preferiría creer que no, que somos un equipo de segundo puesto. Pero si no estamos ahí, es porque no hemos podido llegar. Somos cuartos porque es donde estamos. No sé en qué lugar acabaremos la Liga, pero será el que merezcamos.

Más de una vez tuvieron la oportunidad de meterse de lleno en la lucha por el ascenso directo, pero no acabaron de dar ese paso. ¿Hubo frustración?

Obviamente, a todos nos dolió no habernos metido en los puestos de ascenso directo, pero tampoco puedes pararte a pensarlo o a lamentarte. Tienes que seguir trabajando. Claro que nos gustaría estar más arriba, pero estamos donde estamos, en una situación de privilegio. Y tenemos que darle valor a eso, porque no es poco.

¿Se ve jugando la promoción de ascenso en junio?

Claro que sí. Tenemos que jugar la promoción sí o sí. De lo contrario, será un palo duro para todos.

¿A qué otros equipos ve en los playoff? ¿Al que no suba entre Eibar, Almería y Valladolid más Girona y Real Oviedo?

No lo sé. Sí creo que nosotros vamos a estar. Pero me preocupa poco qué otros equipos van a clasificarse. Suena a tópico, pero preferimos pensar en nosotros. Sé que ahora mismo está metido el Oviedo, pero hace una jornada no sabía si estaba o no ahí. Casi todas las semanas va cambiando esa parte de la clasificación y nosotros somos conscientes de que, rindiendo a un buen nivel, estaremos cerca de lograr grandes cosas.

El Tenerife tuvo su bache en marzo. Ahora que ya está superado, ¿llegaron a preocuparse?

Nosotros no hemos tenido dudas en toda la temporada. Confiamos mucho en el cuerpo técnico y en los compañeros. Tenemos muy claro qué plan de partido debemos seguir cada fin de semana. A partir de ahí, los resultados se pueden dar o no. Pero no nos hemos sentido inferiores a ningún rival, y eso te da confianza.

Los siguientes pasos llevarán al equipo a una doble salida para jugar con el Lugo y el Girona. A estas alturas, con nueve victorias a domicilio, deben sentirse muy seguros en los viajes.

Afrontamos cada jornada con seguridad. Trabajamos un plan concreto todas las semanas, que es el de cada partido. Los jugadores tenemos claro qué debemos hacer. Así nos lo transmiten y es lo que hacemos. Este Tenerife está dejando muy buenas sensaciones fuera de casa. Presentamos números difíciles de alcanzar y que hacía tiempo que no se daban aquí.

¿Y qué pasa en el Heliodoro?Los números en casa son más normales. ¿Hay alguna causa?

Debemos ser conscientes de que jugamos contra otro equipo. A mí me encantaría ganar siempre. Sería precioso. Pero no es fácil sacar puntos en esta categoría. Nadie te regala nada. Es verdad que en casa no nos han acompañado tanto los resultados, pero tampoco están siendo malos si tenemos en cuenta que seguimos luchando en la parte alta de la tabla.

¿Echa en falta más espectadores en los partidos en casa?

Cuanto más público, mejor para nosotros, para el club, para la gente... Al fin y al cabo, así seremos más grandes, un rival más difícil.

Ha participado en cinco promociones de ascenso a Segunda División. ¿Hay algún factor competitivo que predomine sobre el resto para salir adelante?

Un poco de todo. Por mi experiencia en otras categorías, sé que en las eliminatorias siempre pasas ratos buenos y ratos malos, que manejas y te manejan; y en los peores tramos, lo importante es apretar, no conceder nada, no venirte abajo por recibir un gol... Y cuando te ves en un momento positivo, tienes que picar cada vez que llegues, porque en una eliminatoria de ascenso solo entran equipos buenos y en cualquier acción te pueden meter un gol. Si nos clasificamos, estoy seguro de que vamos a hacer daño en los momentos buenos que tengamos.

Su mensaje fue ambicioso desde el primer día. ¿Es una manera de afrontar la vida? ¿Lo vio tan claro en la pretemporada?

Siempre aspiro a lo máximo. Al menos, lo intento. Si luego me tengo que conformar con no descender, lo asumo. Pero cuando empiezo una temporada o llego a un club nuevo, quiero luchar por lo máximo y ganar todos los partidos. Si no estás con esa mentalidad, creo que empiezas perdiendo. Es una forma de ver las cosas.

Pero algo vería.

El Tenerife iba a entrar en el año del centenario y pensé que el club iba a hacer un esfuerzo y que Juan Carlos (Cordero) iba a firmar bien. Él tiene buena mano en la dirección deportiva. Estuvo en el Granada y ascendió, estuvo en el Cádiz y ascendió. Y antes casi lo consigue con el Ciudad de Murcia. Las cosas no pasan por casualidad. Creo poco en las casualidades.

Ahora que menciona el papel de Cordero, los rendimientos son la mejor señal: Soriano, Mellot, León, Alexandre, usted... No debe ser fácil acertar tanto.

Hoy en día se estudian mucho los fichajes que se hacen. Le das muchas vueltas, miras muchos partidos... Es difícil que no sepas bien qué clase de futbolista estás firmando. Luego te salen bien o mal, a ese jugador le puede condicionar la presión o no, estar mejor o peor de forma... Pero lo normal es que si tienes buen ojo, aciertes.

Se supone que todos los clubes parten con esa misma idea.

Si yo tuviera el secreto del éxito, el Tenerife no sería cuarto, sino primero. Esto del fútbol va de trabajar cada día, de ir semana a semana. La fórmula absoluta no la conoce nadie. Cada partido es un mundo. Pero siempre hay que mirar las cosas desde un punto positivo. En mi caso, me siento afortunado porque en este deporte soy una persona que gana más que pierde. Y eso es muy importante.

¿Tiene contados los triunfos?

No, pero sé que gano más que pierdo porque estuve en equipos de Tercera o Segunda División B que compitieron por ascender. Casi siempre he jugado para subir, y cuando es así, lo normal es que sumes más triunfos que derrotas.

Y marcando siempre goles. Esta temporada lleva once, que son cuatro más que los que consiguió con el Cartagena la Liga pasada. ¿Está conforme?

Uno siempre quiere más. Quedan cinco partidos y el playoff, si nos metemos. Obviamente, quiero más. Pero es lo que respondería cualquier futbolista. De lo contrario, sería conformista; y eso es algo que no encaja en mi carácter.

¿Cómo es después de los partidos?¿Le da muchas vueltas a determinadas jugadas?

Soy muy exigente, y cuando fallo o cuando hago algo que no me sale como quiero, le doy bastantes vueltas. Por un lado eso es bueno, pero también puede ser malo. Soy un jugador al que le duele si protagoniza una mala acción. Ahí me concentro en trabajar y mejorar.

¿En qué momento de forma se encuentra ahora y cómo cree que llegará a la recta final?

He jugado mucho esta temporada, pero últimamente lo he hecho menos. Volví a ser titular en el partido con el Huesca y me encontré bastante bien. En las últimas semanas acusé bastantes molestias en un tobillo por un golpe que me llevé en el campo del Sporting y por otro que recibí ante en Zaragoza. Me costó bastante por las molestias que tuve, pero me voy encontrando cada vez mejor, como en la primera vuelta. Estoy seguro de que el final de la temporada va a ser bueno para mí.

¿Y el equipo? ¿Cómo llega?

Muy bien. El equipo está bien y va a llegar mejor todavía al final.

¿Cuál es su gol preferido de los que lleva con el Tenerife?

El más feo. El más feo que haya metido, es el que más me gusta. Raúl González Blanco decía que los goles bonitos son los goles feos. ¿Cuál es el más importante que he metido?No sabría responder. Pero me quedo con eso, con que vale lo mismo un gol bonito que uno feo. Lo que quiero es marcar.

¿Influye de la misma manera en el juego ofensivo siendo extremo que delantero?

Suelo tener influencia por la banda y en punta. Soy un jugador que llega mucho al área. Por lo tanto, me da igual jugar como delantero o en una banda. Siempre me moví en una banda, pero me considero un llegador; normalmente me caen los balones, estoy bien colocado... No sabría dar un motivo en particular, pero sí noto que tengo intuición de cara al gol.

¿Qué representa para usted el momento que está viviendo en su segunda temporada en una categoría profesional, ahora como futbolista del Tenerife?

Me costó mucho llegar a la Segunda División. Me costó sudor y lágrimas. Quiero hacer cosas importantes y me gustaría, por qué no, debutar en Primera División.