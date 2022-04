«Un derbi en el ‘playoff’ sería historia del deporte nacional»

¿Cómo ha sido el ascenso del Córdoba a Primera RFEF?

Ha costado mucho, aunque parezca que no. Ha sido una temporada que se ha dado bien a nivel de resultados, pero las complicaciones han sido muchas. Ahora nos sentimos liberados y por supuesto muy felices del objetivo conquistado.

Que además vino acompañado de un gol suyo el día que se proclamaron campeones.

Sí, estamos muy felices de haber cerrado el objetivo con victoria, además en un partido de gran motivación para mí porque era contra Las Palmas Atlético. Y para el equipo también, que ya piensa en el año próximo y en empezar con la dinámica positiva en la que estamos ahora.

¿Cómo es para una plaza histórica como Córdoba haberse visto un año entero en el cuarto escalafón del fútbol nacional?

Muy duro, sobre todo para los aficionados, que son los que más sienten y sufren lo que pasa en el club. En mi caso tenía la ventaja de que era nuevo en la plantilla y no había vivido la amarga y difícil experiencia del descenso. Este año ha sido para disfrutar, de esos que vas por la calle y todo son reconocimientos y buenas palabras.

¿Va a seguir en Córdoba?

Tengo contrato por un año más, así que estoy tranquilo, haciendo números y recuperando sensaciones. No he jugado todo lo que me habría gustado, pero venía de una lesión importante y mi gran obsesión era volver a mi nivel. Y por supuesto ser partícipe de un ascenso que ha sido una alegría enorme para toda la ciudad.

Supongo que sigue en la distancia al CD Tenerife, que está muy próximo a clasificarse para la promoción. La vez anterior, estaba usted en el equipo.

Así es. Y ojalá esta vez sí se consiga el objetivo, porque el Tenerife y la afición se lo merecen. Lo único que quiero es que el equipo suba, da igual cómo. Es lógico que al hablar de playoff a todos nos surja el recuerdo de Getafe, pero no tiene por qué repetirse la historia. Que sirva para meternos en la cabeza que no va a ser fácil, y que habrá que sufrir mucho; pero el resultado ahora debe ser otro y deseo que así suceda.

«Con la pólvora que tiene, basta con que el equipo defienda como siempre para salir airoso de las eliminatorias»

¿Cómo ve al equipo?

Tiene un grupo espectacular, con futbolistas muy importantes y un funcionamiento muy reconocible. Solo falta que la suerte acompañe y que el resultado final no sea el de aquella vez.

Mucho se ha hablado de aquella eliminatoria de infaustos recuerdos en el Coliseum, ¿qué faltó?

Esa pizca de suerte que hace falta en los momentos definitivos. Por mucho talento individual o colectivo que tengas, por mucho que compitas, siempre te hace falta que las cosas salgan según quieres en el día D y en la hora de la verdad. Quizá no tuvimos la inspiración o como quieras llamarlo en ese partido de vuelta.

¿Fue un problema físico? ¿Llegó con mucho desgaste el Tenerife al último día o le pasó factura que prácticamente repitiera alineación en los cuatro partidos de la promoción?

Eso fue una decisión que tomó Martí porque creía que iba a ser lo mejor para el equipo. Si le llega a salir bien, diríamos que fue una decisión perfecta. Pero eso son lecturas que cabe hacer y es conveniente que se hagan para que no se repitan ahora determinados errores. También es verdad que las circunstancias son otras, y muy diferentes. Yo confío al 100%.

Ahora se ha alejado esa posibilidad, ¿pero se ha imaginado un derbi contra Las Palmas en la promoción de ascenso?

Eso sería historia del deporte nacional, si es que se llegara a dar. Sea como fuere, ojalá que los dos equipos canarios acaben bien la temporada. Yo se lo deseo principalmente al Tete, que es el club que me dio la oportunidad y al que le tengo más cariño. Pero si pudiera verse a los dos clubes en Primera, sería excepcional y bueno para todos. Hay muchos compañeros en ambos clubes a los que tengo mucho afecto; y por supuesto les deseo lo mejor.

¿Cómo visualiza la promoción?

Son momentos de mucha responsabilidad. El Tenerife no está haciendo un fútbol muy vistoso, pero sí muy eficaz. Con la pólvora que tiene arriba, basta con que mantenga la eficacia defensiva de todo el año para resolver a su favor. Me parece un factor importante que disponga de jugadores desequilibrantes arriba, por ejemplo Enric Gallego; y va a ser esencial que hombres como él lleguen en un buen momento de forma a la hora de la verdad. Si el equipo mantiene la línea que le ha traído arriba, subirá seguro. Lo tiene todo para ascender.