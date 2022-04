Ramis: "Decidme que no vale la pena"

Segundos de intimidad en abierto. Los instantes previos a la salida de los futbolistas del Tenerife al césped del Rodríguez López para jugar el partido con el Huesca, del pasado viernes. Las cámaras de LaLiga, con el foco puesto en ese momento mágico al que tienen acceso muy pocos, solo los protagonistas. La charla del míster, las caras de tensión de los jugadores... Rutina para los profesionales, novedad para el espectador. Una mirada fugaz al interior del vestuario blanquiazul.

Las últimas palabras de Luis Miguel Ramis a sus futbolistas antes del comienzo del encuentro de la trigésima séptima jornada, giraron en torno a dos argumentos fundamentales, la «oportunidad» de recortar diferencias con la plaza más cercana de ascenso directo a Primera División y el valor añadido del «espíritu» en un partido de la relevancia de todos los que van marcando la recta final del curso. Los futbolistas, repartidos en dos filas, junto a sus taquillas. Ramis, caminando delante de ellos, una mano en el bolsillo y un mensaje muy concreto; un empujón final, lejos de detalles tácticos y todo el trabajo desarrollado durante la semana. «Esta es una oportunidad que se nos brinda hoy a todos», comenzó diciendo bajo la atención de titulares y suplentes, de canteranos elegidos para completar las sesiones, del sancionado Pablo Larrea, del lesionado Samuel Shashoua, de ayudantes y auxiliares, e incluso del director deportivo del club, Juan Carlos Cordero. Bermejo sentado, Mellot frotándose las manos, Alexandre y Mollejo con la mirada perdida... Mucha concentración. Y, sobre todo, la voz firme de Ramis. «Insisto, jornada 37; sumar e irnos a 65, que es estar a un partido de los de arriba. Decidme que no merece la pena. Sí la merece. Salid ahí y demostrad por qué estáis en esa posición y por qué os habéis ganado lo que os habéis ganado durante toda la temporada. ¿Está? Metedle espíritu y metedle sentimiento. Ahí está la diferencia muchas veces». Ramis en apenas 30 segundos. Ese breve discurso que cualquier aficionado desea escuchar y que de vez en cuando se desvela a través de las retransmisiones televisivas. Un documento que acerca al espectador a otra realidad del fútbol.

Al final, antes de recorrer el pasillo hacia el césped, aplausos, piña, manos juntas y conjura. Ritual indispensable, el detalle que completa la preparación de un partido.

Una hora y media más tarde, el resultado no fue el deseado. La aproximación al segundo no fue la suficiente. Pero no habrá tregua. El domingo que viene, en el Anxo Carro, otra charla, otro impulso.