«Hemos tenido casta y mucho sentimiento»

El empate sin goles frente al Huesca no dejó del todo satisfecho a Luis Miguel Ramis, que buscaba ayer una victoria que le aproximara al sueño del ascenso directo. La idea era meter presión a los tres de cabeza a falta de solo cinco jornadas para el final, pero la igualada supone un freno a la ilusión y también significó cierta decepción anoche para los aficionados que se dieron cita en el Heliodoro Rodríguez. «Se dieron las ocasiones de gol suficientes, en la línea de otros partidos trabajados y de mucha precaución. Pero nos visitaba un equipo muy potente. Fue equilibrada la primera parte y en la segunda jugamos más lejos de nuestra portería, así que hemos generado situaciones para haber ganado el partido», relató el entrenador. Vio Ramis al Huesca con muchos argumentos. «Es un conjunto similar a nosotros en muchos aspectos, está bien trabajado y tiene una gestión de balón muy notable», dijo también.

El profesional blanquiazul destacó que el cuadro aragonés apenas generase peligro a Juan Soriano, que firmó su primera portería a cero desde febrero. «Eso habla muy bien de nuestro buen hacer», quiso ensalzar Ramis, al que le gustó más el partido que el resultado final. «En la segunda mitad nos hemos volcado un poco más y el encuentro cayó en una situación de peligro, con mucho empuje por nuestra parte; y nuestros jugadores lo han intentado hasta el final», completó.

«No estoy contento con el resultado pero sí con que los futbolistas se hayan vaciado», resumió. Vuelan dos puntos y además Álex Muñoz sale lesionado, aunque sus molestias musculares de ayer «nada tienen que ver» con las que le llevaron a estar en el dique seco por varias semanas. Para Ramis, hay que hacer constar que el Tenerife «tuvo casta y mucho sentimiento», si bien le faltó el gol para imponerse. «Recuerdo bastantes ocasiones: la situación de Andrés a la contra, la de Mario y hasta una que le hemos pegado al aire», enumeró.

También se le preguntó al entrenador por Sam Shashoua. «Pensábamos contar con él; no de inicio, pero sí pensamos que nos podía ayudar. Esta semana estuvo varios días sin entrenar, haciendo trabajo de readaptación, y confiaba en que mejorase, pero ya por la mañana en la sesión de activación se vio que no estaba en condiciones de ocupar un sitio en el banquillo», explicitó el preparador de los locales.

En cuanto a la clasificación, con el representativo en 63 puntos, afirmó que quedan «más cerca» de la promoción. «Pero no es algo que me preocupe ni que me agobie. Certificar, no certificar, aproximarte, no hacerlo... son cosas que cambian rápido, aunque es obvio que si no sumas victorias, pierdes opciones. Iremos a Lugo a conseguir los tres puntos y, como siempre digo, a mantenernos en el nivel de exigencia que estamos teniendo y acabar la liga lo más arriba posible. ¿Hasta dónde? Sigo todavía en el todo o nada», finalizó. En este mismo sentido, Ramis afirmó que jugar las eliminatorias por el ascenso sería «completar un objetivo muy bonito por el que se ha trabajado toda la temporada». Por último, indicó que 15 puntos «dan para mucho todavía».

Respecto a las permutas que realizó en los compases finales y a la composición del once inicial, relató que la presencia de Mario González entre los suplentes «fue una decisión técnica, pero hablada con él. No tenía la confianza suficiente para jugar desde el principio y posiblemente no estuviese recuperado al 100%, así que sus problemas podían ir a más». En todo caso, comentó que el burgalés hizo «un buen trabajo e incluso tuvo una ocasión» para marcar el gol de la victoria, que ayer se resistió ante un buen Huesca.